Groen vreest dat Mortselse verenigingen subsidies mislopen door nieuwe voorwaarden Sander Bral

28 mei 2020

12u15 0 Mortsel De dubieuze subsidievoorwaarden voor Mortselse verenigingen zijn eindelijk van de baan. Een nieuw, helder reglement werd deze week goedgekeurd op de gemeenteraad. Oppositiepartij Groen benadrukt blij te zijn met de duidelijkheid en transparantie van de nieuwe voorwaarden, maar niet met de inhoud. “Niet elke vereniging zal kunnen voldoen aan de hoge eisen en zal subsidies mislopen.”

Met het nieuwe subsidiereglement voor verenigingen is het voor eens en voor altijd duidelijk aan welke voorwaarden de Mortselse verenigingen moeten voldoen om beroep te kunnen doen op de jaarlijkse subsidiepot van 150.000 euro. Oppositiepartij Groen maakt zich echter zorgen om de nieuwe voorwaarden.

“Maar liefst twee derde van de subsidies die je kan verkrijgen moet je verdienen door beleidsprioriteiten uit te voeren die het Mortselse stadsbestuur oplegt”, hekelt gemeenteraadslid Jitse Born. “Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je elk vijf vrijwilligers moet laten werken op een Mortsels event, ongeacht de grootte van je vereniging, of dat je een weekend moet organiseren voor mensen met een beperking, ook wanneer de vereniging geen G-werking heeft. Een groot aantal van de verenigingen die we contacteerden, vreest een stuk minder subsidies mis te lopen, waar ze voor een groot deel afhankelijk van zijn.”

Groen stelde als alternatief een engagementsverklaring voor in het erkenningsreglement voor verenigingen maar ving bot op de gemeenteraad. Zowel het nieuwe erkennings- als het nieuwe subsidiereglement werden goedgekeurd.

Inclusiviteit en duurzaamheid

“Concrete voorwaarden zoals weekends organiseren voor mensen met een beperking zijn helemaal niet opgenomen in het nieuwe reglement”, reageert Steve D’Hulster (sp.a-I Love Mortsel), die als schepen voor participatie mee op het dossier zit. “Wel is het zo dat we een aantal nieuwe basisvoorwaarden hebben opgelegd zoals inclusiviteit in duurzaamheid. We willen als stad natuurlijk niet onze pijlen richten op zulke thema’s als onze verenigingen bepaalde doelgroepen uitsluiten of bijvoorbeeld met wegwerpbekers blijven werken op evenementen.”

Besparing?

“We vragen eigenlijk echt niet veel van de verenigingen”, gaat D’Hulster verder. “Degene die toch in de problemen zouden komen, zijn altijd welkom bij onze diensten. We hebben iemand nieuw in dienst genomen die voltijds verenigingen zal begeleiden en coachen. Bovendien zullen we het nieuwe reglement na één jaar evalueren en bijsturen waar nodig. Wie vreest voor een besparingsactie, kan ik ook geruststellen. Er zal geen euro minder verdeeld worden aan onze verenigingen. In tegendeel, met de zonet geïntroduceerde Ideeënfabriek is er zelfs 25.000 euro subsidie extra voor verenigingen en burgerinitiatieven.”