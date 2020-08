Groen plant vredesvlag om oorlogsbombardementen te herdenken: “Jammer dat gemeentebestuur dit niet doet” Ben Conaerts

09 augustus 2020

16u51 0 Mortsel Oppositiepartij Groen betreurt het dat het Mortselse stadsbestuur geen aandacht heeft voor de 75-jarige herdenking van het bombardement op Hiroshima en Nagasaki. De partij heeft dan maar zelf een vredeslag geplant ter herdenking.

Op 6 en 9 augustus was het 75 jaar geleden dat respectievelijk Hiroshima en Nagasaki werden verwoest door een atoombom. In verschillende steden en gemeenten werd op vraag van het internationaal netwerk Mayors for Peace dit gebeuren herdacht. In Edegem bleef het volgens oppositiepartij Groen echter opvallend stil rond deze zwarte vlek uit de geschiedenis. De partij besliste dan maar om op 9 augustus zelf de vredesvlag te planten. Dat gebeurde aan het oorlogsmonument aan de Liersesteenweg.

“Met deze actie ondersteunen we de eis van Mayors for Peace voor een wereldwijd kernwapenverbod”, zegt fractieleider Ingrid Pira (Groen). “Het is erg jammer dat Mortsel geen aandacht besteedde aan de 75ste herdenking, terwijl bijvoorbeeld buurgemeente Edegem en andere steden en gemeenten in België dat wél deden. Mortsel, dat op 5 april 1943 zelf het slachtoffer werd van bombardementen, is het aan zichzelf verplicht om de terreur van de kernwapens en de verzuchting voor nucleaire ontwapening en vrede aan de toekomstige generaties door te geven”.