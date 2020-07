Groen lacht met ‘vliegende’ minister Lydia Peeters (Open Vld) in actie voor behoud tram 7 Sander Bral

04 juli 2020

18u56 0 Mortsel Feest in Mortsel. De geliefde en historische tram 7 rijdt na maandenlange afwezigheid terug op en af de Koekenstad. Voor eventjes dan toch, want De Lijn wil de tramlijn volgend jaar voorgoed afschaffen. Groen verwelkomde de tram zaterdagmiddag en hield een actie voor het behoud van de tram waarbij de partij de draak stak met de ‘vliegende’ minister Lydia Peeters (Open Vld): “Liever twintig kilometer op de tram dan veertig op het vliegtuig.”

Terug naar woensdag 5 februari. Een tram van De Lijn ontspoort op het Gemeenteplein in Mortsel zonder veel erg. Op het eerste zicht, althans, want de reparatie van de wissel die daarbij beschadigd raakte, zou maandenlang in beslag nemen. Deze zaterdag pas kon tram 7 terug uitrijden tussen Mortsel en het Eilandje in Antwerpen.

Dat is volgens het verenigde gemeentebestuur en oppositie echter niet het grootste probleem met de tramlijn. De vervoersmaatschappij wil de lijn vanaf volgend jaar namelijk afschaffen. Enkel tram 15 zou Mortsel dan nog met de Koekenstad verbinden. Op de virtuele gemeenteraad van maart stemden 28 van de 29 gemeenteraadsleden voor het behoud van de tramlijn en dus tegen de plannen van De Lijn.

Lydia Peeters

Met toeters en bellen ontving oppositiepartij Groen zaterdagmiddag voor het eerst in maanden tram 7, die al sinds 1873 Mortsel met Antwerpen verbindt, hetzij toen nog als paardentram. Voor de gelegenheid stapte een actrice in de rol van ‘vliegende’ minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), die sinds begin juni onder vuur ligt omdat ze een vliegtuig van Brussel naar Antwerpen nam ter promotie van de regionale luchthavens.

De ‘minister’ maakte zaterdagmiddag een ritje van Mortsel naar het Eilandje en terug en stapte over aan halte Harmonie, wat de Mortselaar op tram 15 in de toekomst altijd zal moeten doen om in Antwerpen te geraken wanneer tram 7 wordt afgeschaft.

Chaos

“Nu weet ik het wel zeker, liever twintig kilometer met de tram dan veertig kilometer met het vliegtuig”, grapt de actrice in de rol van Lydia Peeters. “Ik heb vele mooie dingen gezien onderweg en alles is zo rustig op de tram. Maar ik heb ook lelijke dingen gezien”, verandert de minister van toon. “Halte Harmonie waar iedereen moet overstappen is één grote chaos. Mensen voor en achter vertrekkende of aankomende trams, oudere mensen en ouders met buggy’s, kriskras door elkaar. Levensgevaarlijk.”

Verlenging tot Kontich

“Ik ben van gedacht veranderd. Hoe kan het dat De Lijn vindt dat overstappen het nieuwe normaal moet worden? Ik zal er alles aan doen om tram 7 in Mortsel te houden, anders is een mogelijke tramverlenging naar Kontich nooit meer mogelijk. Een pluim voor onze burgemeester, maar ook die van Boechout en Kontich die wel voor de verlenging van de 7 zijn.”

Lydia Peeters beloofde aan het einde van de actie via Mortsel Oude-God de trein terug te nemen naar het verre Limburg, en niet via de luchthaven in Deurne.