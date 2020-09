Groen koopt vijftien Telramen om verkeer in kaart te brengen: “Oproep aan stad om hele grondgebied vol te hangen” Sander Bral

02 september 2020

13u28 2 Mortsel Een toestelletje dat achter je raam hangt en het voorbijgaand verkeer telt. Met Telraam is het zo simpel om het verkeer in je straat in kaart te brengen. Oppositiepartij Groen plaatste de afgelopen maanden vijftien Telramen in Mortsel en vraagt aan het stadsbestuur om zo snel mogelijk heel het grondgebied vol te hangen.

Bij de start van het nieuwe schooljaar, wanneer veel scholieren weer massaal te voet en met de fiets de baan opgaan, stelt oppositiepartij Groen de verkeersveiligheid in Mortsel nog eens aan de kaak. Groen kocht vijftien Telramen en lanceerde recent een oproep aan Mortselaars ze aan hun raam te plaatsen om zo een analyse te kunnen maken van de verkeersstromen. Een Telraam-toestel kost 85 euro.

“Na onze oproep werden er vijftien Telramen bij Mortselaars thuis geplaatst waardoor het Telraamnetwerk in onze stad werd uitgebreid van zes naar 21”, zegt Michiel Hubeau (Groen). “Om echt een grondige analyse van de verkeersstromen in Mortsel te maken vragen we het stadsbestuur om zelf ook te investeren in het netwerk.”

Zwaar vrachtverkeer

“Vanaf 1 september zijn honderden schoolgaande kinderen en jongeren opnieuw de baan op gegaan op hun fiets of te voet”, gaat Hubeau verder. “Op heel wat plaatsen in Mortsel kan dat veiliger. In sommige straten kan je uit de Telraamgegevens afleiden dat er meer fietsers rijden dan wagens, maar dat fietsers het er wel maar moeten doen met een smal dubbelrichting-fietspad. Bovendien zijn er in Mortsel veel klachten over ongewenst zwaar vrachtverkeer, die we met Telraam beter kunnen opsporen.”

Het stadsbestuur beloofde eerder al om Telramen aan te kopen en ze op strategische plaatsen te zetten. “Daar hebben we niks meer van gehoord”, hekelt Hubeau. “Dan hebben we met Groen het heft maar in eigen handen genomen.”

(lees verder onder de foto)

Testfase

Mobiliteitsschepen Steve D’Hulster (sp.a-I Love Mortsel) benadrukt het initiatief van Groen erg te waarderen en bevestigt dat de stad intussen een vijftal Telramen heeft aangekocht. “We bekijken nu op welke strategische plaatsen in Mortsel we die gaan installeren zodat we er zoveel mogelijk uit kunnen leren. We beginnen met een testfase van een vijftal en als blijkt dat het goed werkt kunnen we dat gaan uitbreiden.”

Mortsel heeft al een half jaar geen mobiliteitsambtenaar meer sinds de vorige de dienst verlaten heeft. “Door corona en een schaarste aan technische profielen op de arbeidsmarkt hebben we enkele sollicitatierondes moeten houden om de geschikte persoon te vinden”, legt D’Hulster uit. “Maar we zijn erg blij dat die persoon er nu is, waardoor dit soort dossiers in een stroomversnelling komen.”

Meer info op telraam.net.