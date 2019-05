Gezocht: twee nieuwe straatnamen voor Stadsterras Sander Bral

28 mei 2019

17u01 0 Mortsel Veel plaats is er niet meer in Mortsel om straten aan te leggen, maar binnenkort komen er toch nog twee nieuwe bij aan het bouwproject Stadsterras. Voor de naamgeving doet het stadsbestuur beroep op haar burgers.

Tot en met donderdag 13 juni mogen Mortselaars namen voor twee nieuwe straten insturen richting het schepencollege. Tot 1 juli kan er gestemd worden op de vijf namen die het college weerhoudt. Straten mogen niet genoemd worden naar nog levende personen en de straatnaam mag uiteraard ook nog niet bestaan. Racistische, haatdragende of kwetsende namen worden genegeerd. Straatnamen moeten ook gemakkelijk uitgesproken kunnen worden.

De straatnamen in Vlaanderen kwamen onlangs nog in de belangstelling na een oproep van radio- en televisiemaker Sofie Lemaire om meer nieuwe straten naar vrouwen te vernoemen. In Mortsel kwam toneel- en cabaretschrijfster Ke Riema toen al naar voren om een nieuwe straat naar te noemen.

Ideeën inzenden en stemmen kan via www.mortselbestuift.be.