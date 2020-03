Gemengde gevoelens over niet afgelaste woensdagmarkt: “Broeihaard voor corona” Sander Bral

18 maart 2020

16u25 1 Mortsel “Markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen.” Zo klinken de federale instructies over lokale markten. De woensdagmarkt in Mortsel gaat dus gewoon door. “De markt is voor vele inwoners een snelle manier om voedingsmiddelen en noodzakelijke aankopen te doen”, klinkt het in Mortsel.

Een lekkere lentezon en veel volk op de wekelijkse markt. Het lijkt wel alsof er helemaal niks aan de hand is op het Stadsplein in Mortsel woensdagochtend. “De markt gaat voorlopig door, conform de richtlijnen die federaal werden opgesteld”, klinkt het bij de stad. “De markt is voor vele inwoners een snelle manier om voedingsmiddelen en noodzakelijke aankopen te doen. Wel nemen we dringende maatregelen om ervoor te zorgen dat er voldoende afstand bewaard wordt, dat de doorgang tussen de kramen zo groot mogelijk is en dat het risico op verspreiding van het coronavirus vermindert.”

Geen proevertjes

Zo mochten enkel de vaste abonnementhouders opstellen woensdagochtend, losse standhouders werden niet toegelaten. Marktkramers moeten hun verkoopruimte beperken tot de wagen en mogen geen extra tafels of rekken uitstallen, er mogen geen luifels uitgerold worden om de verkoopruimte te vergroten, enkel voedingskramen mogen verkopen, proevertjes zijn niet toegelaten en er mogen geen plaatsen ingericht worden waar ter plekke geconsumeerd kan worden. De politie was woensdagochtend aanwezig om deze en nog een aantal andere preventieve maatregelen, op te volgen.

“Belachelijk maken”

Ondanks de maatregelen klinkt er veel onbegrip in Mortsel. “Je kan de sociale afstand nooit bewaren op de markt, mensen gaan het virus aan elkaar doorgeven, blijf weg van de markt in je eigen belang en dat van je medemensen”, klinkt het. Er wordt ook opgemerkt dat er naast voeding ook kledij en andere spullen worden verkocht. “Het loopt daar bovendien vol gepensioneerde mensen die staan te lachen en tetteren terwijl de rest in zijn kot moet blijven, sukkelen met werken en tegelijk de kinderen entertainen. Dat is pas alles en iedereen belachelijk maken.”

