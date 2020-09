Gemeenteraad Mortsel komt weer fysiek bij elkaar deze maand Sander Bral

17 september 2020

15u55 0 Mortsel In Mortsel gaan de leden van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn opnieuw fysiek vergaderen vanaf deze maand. De vergaderingen verhuizen naar het grotere Zaal ’t Parkske en publiek is enkel welkom na reserveren. “Het zal fijn zijn mekaar niet meer vanachter een scherm te moeten spreken.”

De voorbije maanden verliepen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn zoals in andere steden en gemeenten ook in Mortsel volledig digitaal. Intussen werden de nodige voorbereidingen getroffen om terug fysiek te kunnen vergaderen.

“We wijken uit naar Zaal ’t Parkske, een ruime zaal waar alle raadsleden op voldoende afstand van elkaar kunnen vergaderen”, benadrukt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). “Het zal fijn zijn om mekaar niet meer vanachter een scherm te moeten spreken.”

Publiek

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vindt elke maand plaats op een dinsdagavond, behalve tijdens het politiek verlof in juli en augustus. De zittingen zijn publiek maar gezien de huidige situatie zijn de plaatsen beperkt. Wie wil komen, moet een plekje reserveren. Tussenkomen is verboden maar wie wil kan op voorhand een publieksvraag indienen, die na goedkeuring behandeld wordt. De week voor de gemeenteraad is het raadscommissie om de gemeenteraad voor te bereiden. Ook die vergaderingen zijn vrij te bezoeken na reserveren. Mondmaskerdracht is verplicht.

Dinsdag 22 september is het raadscommissie vanaf 20.00 uur en een week later, ook vanaf 20.00 uur, volgt de raad voor maatschappelijk welzijn, gevolgd door de gemeenteraad. Alle vergaderingen doen zich voor in Zaal ’t Parkske in de Edegemsestraat in het centrum.