Exclusief voor abonnees Gedaan met bruine zakken, Mortsel stapt over op containersysteem: “De vervuiler betaalt” Sander Bral

30 september 2020

16u12 2 Mortsel Zeg vaarwel tegen de bruine restafvalzak. Na een overgangsperiode stapt de stad Mortsel vanaf 1 mei over op het zogenoemde diftar-systeem van intercommunale IGEAN met containers in plaats van zakken. Volgens het stadsbestuur stimuleert het tot sorteren en het verkleinen van de afvalberg. De oppositie stemde dinsdagavond unaniem tegen om uiteenlopende redenen. “Onze burgemeester is zijn klakske van IGEAN-voorzitter vergeten afzetten.”

Het gedifferentieerd tarief of ‘diftar’ van intercommunale IGEAN wordt al in dertien Antwerpse randgemeenten toegepast en nu volgt ook de stad Mortsel. Na een overgangsperiode zullen de bruine zakken vanaf 1 mei 2021 voorgoed verdwijnen en vervangen worden door containers van een grootte naar keuze die niet meer wekelijks maar tweewekelijks opgehaald zullen worden. De gebruiker betaalt een voorschot en verliest krediet elke keer hij een container laat legen. Op die manier wordt je dus beloond als je afval beter sorteert en dus minder restafval overhoudt. Klinkt mooi in theorie, maar het systeem brengt in praktijk verschillende uitdagingen met zich mee. Met als resultaat een urenlange discussie op de gemeenteraad van dinsdagavond.

Wie gaat dat betalen?

Een heikel punt is uiteraard de prijs. Volgens CD&V-gemeenteraadslid Patrick Hapers zal de Mortselaar meer moeten betalen voor minder service. “Bij de voorstelling van dit systeem door IGEAN zelf, kwamen we tot de conclusie dat de prijs van 17,50 naar 30 euro zal stijgen per inwoner. Gaat de stad nu geld beginnen verdienen op de huisvuilophaling, wat een kerntaak is? Wij stemmen tegen.”

