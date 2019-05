Gebermte 2019 sluit af met reuzepicknick Toon Verheijen

26 mei 2019

08u26 0 Mortsel Gebermte 2019, een initiatief dat er voor ijvert om de oude spoorwegbermen tussen Mortsel en Wilrijk ook met kunst en cultuur in te vullen, heeft zaterdag een grote slotmanifestatie gehouden. Het was al de derde editie.

Deelnemers aan Gebermte 2019 konden onder meer deelnemen aan een debat over trage wegen maken, deelnemen aan de bermpicknick of gegidste wandelingen onder leiding van Natuurpunt. De kinderen konden genieten van twee poppentheatervoorstellingen en uiteraard was er ook de nodige muziek.

Het onderzoeksproject ‘trage weg maken’ onder leiding van Gebermte en KULeuven krijgt de steun van Provincie Antwerpen, Natuurpunt, de stad Mortsel, district Wilrijk, gemeente Edegem, Streekvereniging Zuidrand, Trage Wegen vzw, de Universiteit van Newcastle (UK) en het internationaal architectencollectief Supersudaca.