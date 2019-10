FOTOREEKS. Human Rights Cartoonexpo toont 40 tekeningen over mensenrechten Sander Bral

30 oktober 2019

11u16 2 Mortsel Tekenaars uit alle hoeken van de wereld verzamelden veertig cartoons voor de Human Rights Cartoonexpo. Elke illustrator geeft zijn of haar eigen kijk op mensenrechtenthema’s zoals discriminatie en armoede. De expo in de Mortselse Kaleidoscoop werd net geopend door Amnesty International Herentals. Zondag komt kinderpsychiater Peter Adriaenssens er spreken over kinderen en mensenrechten.

De expo met de veertig prachtige tekeningen werd vorige week geopend door Jef Verrijdt van de lokale groep Amnesty International Herentals. Elke cartoonist illustreert zijn eigen unieke kijk op uiteenlopende mensenrechtenthema’s zoals persvrijheid, gezondheidszorg, wapenhandel, discriminatie en armoede.

De tekeningen zijn dagelijks te bezichtigen in Kunstencentrum Kaleidoscoop in de Mortselse Molenstraat. De expo loopt nog tot donderdag 14 november. Zondag houdt kinderpsyciater Peter Adriaenssens een causerie over kinderen en mensenrechten in de tentoonstelling om 10.30 uur.

Bekijk hieronder in afwachting al enkele van de cartoons.