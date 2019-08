FortBom viert tienjarig jubileum met feestweekend Sander Bral

28 augustus 2019

10u12 0 Mortsel Ter ere van z'n 10de verjaardag duurt het familietheaterfestival FortBom komend weekend al niet één maar twee dagen. Bezoekers kunnen twee dagen lang wandelen, genieten, kijken en spelen op de groene weides van Fort 4.

Kermismolens en speeltuigen, workshops, theater, performances, circus, muziek en acrobatie. Dat staat er het komende weekend allemaal op het programma op de terreinen rondom het Mortselse fort. “En niets is gewoon”, klinkt het bij de organisatie. “FortBom is een feest voor jong en oud.”

FortBom is een organisatie van Froefroe Theater in samenwerking met het stadsbestuur van Mortsel. Het familietheaterfestival start zaterdag om 14.00 uur en zondag om 12.00 uur. Een groot deel van de voorstellingen en activiteiten zijn gratis. Voor betalende shows kan je de dag zelf tickets kopen of op voorhand via www.fortbom.be.