Feestje bouwen? Hou het helder! Gemeenten voeren samen actie tegen alcoholgebruik door jongeren Sander Bral

24 mei 2019

14u47 0 Mortsel De gemeenten Mortsel, Edegem, Kontich, Hove, Borsbeek en Boechout starten samen de alcoholpreventiecampagne ‘Feestje bouwen - Hou het helder’. Woensdag kan je in zomerbar Brial testen wat een glas te veel met je doet door het leven eens te zien door een promillebril. Achteraf kan je bekomen met een frisse mocktail.

De campagne is een initiatief van de gemeenten uit de zuidrand van Antwerpen met ondersteuning van CGG Preventiewerk Vagga en LOGO Antwerpen. Ze richt zich tot jongeren en hun vrienden maar evengoed tot ouders, scholen, sport- en jeugdverenigingen. Ook zaakvoerders van cafés waar jongeren graag rondhangen of nachtwinkels waar ze regelmatig binnenspringen zijn welkom.

De campagne wil jongeren en hun entourage bewust maken van de gevaren van alcoholgebruik en de boodschap overbrengen dat het ook oké is om geen alcohol te drinken. Woensdag om 15 uur opent Bar Brial in Fort 4 in Mortsel na een geslaagde paasperiode opnieuw de deuren voor de rest van de zomer. Op het openingsevent kunnen jongeren met een promillebril testen wat alcohol teweeg kan brengen. Achteraf kunnen ze genieten van een mocktail, zónder alcohol.