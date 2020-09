Familie Ilias (12) roept op tot grootschalige zoekactie zondagmiddag: “Hij kan overal in België zitten, dus moeten we ook overal zoeken” Annelin Marien

20 september 2020

09u42 274 Mortsel De familie van de De familie van de vermiste Ilias (12) wil vanmiddag een grootschalige zoekactie op poten zetten in het hele land. Vrijdag verzamelden al honderden vrijwilligers om de buurt rond Antwerpen uit te kammen, vandaag wil de familie in heel België zoeken naar de jongen. “Hij houdt van de natuur, dus misschien zit hij ergens in de Kempen of in Wallonië”, zegt zijn tante Myriam.

De 12-jarige Ilias Chahdi (12) uit Mortsel vertrok donderdag zoals elke schooldag met de fiets naar school vanuit de Vredebaan in Mortsel naar het Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdescollege in Edegem. Maar daar kwam hij nooit aan. Familieleden, vrienden en sympathisanten hebben al zowat heel het Antwerpse doorzocht en duizenden flyers uitgedeeld, maar voorlopig ontbreekt nog elk spoor. Daarom wil de familie nu het hele land uitkammen: ze roepen vrijwilligers op om om 12 uur aan tankstation Q8 op de Groenenborgerlaan in Wilrijk af te spreken, om rond 14 uur te vertrekken naar alle uithoeken van het land.

“We willen België van noord tot zuid uitkammen om Ilias te zoeken”, vertelt zijn tante Myriam. “Ilias houdt van groen en de natuur, dus misschien zit hij wel in Wallonië of de Kempen. We gaan opnieuw te werk zoals bij de zoekactie vrijdag: we verdelen de vrijwilligers in groepen met één coördinator per groep. Kom met de wagen: Ilias kan in heel België zijn, dus moeten we overal zoeken. Uit de vorige zoekactie bleek dat veel mensen ons willen helpen, dus moeten we er werk van maken.”

lias vertrok op een blauw-grijze mountainbike met een beige zadel van het merk Scott en het type ‘Sub Comfort 20 Men’. Hij droeg een zwarte fietshelm, een marineblauwe regenjas met twee horizontale okerkleurige strepen vooraan met daartussen een witte streep en witte sneakers. Ilias had een rugzak bij van het merk Eastpack, met een motief van blauwe en zwarte vierkantjes. De jongen is 1,62 m lang, normaal gebouwd, heeft bruin golvend haar en draagt een metaalkleurige bril.