Emotionele oproep van ouders vermiste Ilias (12): “Als je vrij kan beslissen, kom dan alsjeblieft naar huis” Toon Verheijen

19 september 2020

21u15 246 Mortsel De ouders van de 12-jarige Ilias Chahdi hebben in het vtm nieuws via hun advocate Zohra Othman een emotionele oproep gedaan aan hun zoon zelf. “Als je vrij bent om zelf te beslissen, kom dan alsjeblieft terug. We missen je”, klinkt het. De zus van de vermiste jongen stuurde eerder ook al een tweet de wereld in om haar broertje terug te brengen.



De 12-jarige Ilias Chahdi is sinds donderdagochtend vermist. Een zoekactie van vrienden en familie, talloze flyeracties over heel het land: het leverde voorlopig nog altijd niets op. De ouders zelf willen liever niet in de media reageren, maar doen via hun raadsman Zohra Othman wel een emotionele oproep waarbij ze zich zelfs richten tot hun zoon zelf. “Als je veilig bent en zelf vrij kunt beslissen waar je gaat en staat, kom dan naar huis", klinkt het. “Je familie ziet je graag. Je ouders missen je, je zus mist je. Het enige wat ze willen is je veilig terug in je armen nemen en dat je veilig terug naar huis komt.”

Geen ruzie

De ouders benadrukken ook dat ze niet begrijpen wat er gebeurd is en dat ze zelf verbaasd zijn waarom hij plots een andere route naar school heeft genomen. “Er was geen enkele aanwijzing. Er waren geen ruzies. Hij zat niet in een depressie. Ze waren zelf ook verbaasd dat de school belde dat hij niet was komen opdagen. Ze hebben dan ook meteen zelf de politie verwittigd. Waarom? Ze weten het niet. Het was een gewone rustige voormiddag. Hij was zoals altijd naar school vertrokken. De ouders blijven de hoop koesteren dat hij ergens veilig zit en weer gewoon naar huis kan komen.”

Ook de zus deed via twitter al een emotionele oproep om haar broer terug te brengen. Zij vertelt zelf ook dat haar broertje zijn gsm nooit bij had als hij naar school reed. Hij zit ook niet op sociale media.

my little brother, Ilias Chahdi, went missing. he was on his way to school (Olve Edegem), but never made it. turns out he went the opposite way (Wilrijk), where we saw him on the camera footage.



if anyone saw my little brother, please contact me. #comebackilias pic.twitter.com/Xu1CoEm5yf safwa(@ DRGNFSAFI) link

De zoekactie van vrijwilligers leverde niets op en de flyeracties voorlopig ook niet. Ondertussen gaat de politie dag in dag uit alle tips na die binnenkomen.