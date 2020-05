Eerste 20.000 mondmaskers ondanks vertraging toch nog in de bus deze week

Mortsel

De eerste lading mondmaskers worden dan toch nog deze week verdeeld door de stad Mortsel. Het stadsbestuur ging in zee met een lokale handelaar om een eerste lading mondmaskers van twintigduizend stuks vanaf begin deze week te bussen, maar die kon niet op tijd geleverd worden. Via een andere verdeler kreeg de stad donderdag de mondmaskers dan toch geleverd. Vanaf vrijdag worden ze in de bussen gestopt van de Mortselaars.