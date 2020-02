Een grote M, hoe kan het ook anders? Stad Mortsel stelt nieuw logo voor Sander Bral

17 februari 2020

14u37 0 Mortsel Een grote letter ‘M’, hoe kan het ook anders? De stad Mortsel maakte maandagmiddag haar nieuwe merkteken en logo bekend. Het logo verwijst naar de stad, de Mortselaar, de kleinschaligheid, de vele wijken die de stad rijk is en uiteraard naar Fort 4, het groene hart van Mortsel.

Burgemeester en schepenen stelden maandagmiddag met trots het nieuwe logo van de stad voor. De M - mét uitroepteken - siert vanaf nu het stadsmagazine M, dat twee jaar geleden vernieuwd werd, de UiT-kalender en de digitale kanalen van de stad. Ook het wagenpark en de werkkledij van de stadsarbeiders krijgen het nieuwe logo mee.

“Los van het uitroepteken, verwijst het puntje in het logo naar de kleinschaligheid van Mortsel, één van onze sterkste troeven”, klinkt het bij de stad. “Maar ook naar de verschillende wijken die Mortsel groot maken. De vorm van het logo is een knipoog naar de omtrek van het grondgebied én naar de vorm van het fort en de fortvijver die onze stad een groen karakter geven. Een stad waar het fijn wonen is, een stad om trots op te zijn.”