Dubbel Belgisch kampioen schoonspringen en wereldtop tumbling: jaarlijkse sporttrofeeën Mortsel uitgedeeld Sander Bral

20 februari 2020

16u37 0 Mortsel Op het grootste sportfeest van de stad werden woensdag opnieuw de erelaureaten verdeeld. Dubbel Belgisch kampioen schoonspringen Kay-Li De Neef (16) won de sporttrofee jeugd en Tachina Peeters (22) - momenteel vierde op de wereldranglijst tumbling - won bij de senioren. De eervolle vermelding ging naar Heinz Waldukat, één van de eerste leden van de tafeltennisclub, die eind december onverwachts overleed.

Kay-Li De Neef (16) startte als jong meisje als topsportturnster en behaalde meteen heel wat medailles. Na vijf jaar moest ze om gezondheidsredenen stoppen met turnen en stapte ze over op schoonspringen. Ze moest andere technieken leren, maar haar achtergrond in het turnen zorgde ervoor dat ze snel vorderingen maakte. Vorig jaar werd ze daardoor meteen dubbel Belgisch kampioen in zowel één meter als drie meter hoogte.

Geëngageerd

Kay-Li is erg betrokken bij Mortsel. Ze gaat regelmatig baantjes zwemmen in Den Bessem en speelt al sinds haar zes jaar viool en piano in de Mortselse Academie Muziek, Woord en Dans. Ze volgt ook les bij de Academie voor Beeldende Kunst en is lid bij de 43ste Scouts. Ze gaat momenteel naar school op het Koninklijk Atheneum en is jobstudent in een grootwarenhuis in de buurt.

Jongste deelnemer ooit

Ze was nog geen drie jaar toen Tachina Peeters (22) met turnen begon. Op haar zeven jaar wierp dat de eerste vruchten af, wanneer ze geselecteerd werd voor de wedstrijdgroep. Zoveel selecties later belandde ze in de topsportwereld. Op haar twaalf jaar zette ze de stap naar tumbling en na een jaar trainen stond ze al op het hoogste niveau. Als jongste deelnemer van het EK bracht ze op veertienjarige leeftijd een zilveren medaille mee naar huis.

43 keer goud

De weg naar succes lag open. Tachina werd als eerste Belgische deelnemer ooit vierde op de Wereldspelen in Polen (2017) en momenteel staat ze met haar maximumscore van 70.000 punten op de vijfde plaats op de wereldranglijst. Met tumbling won ze al 43 (!) gouden medailles, veertien zilveren en vier bronzen. Om op niveau te blijven en het nog beter te doen traint Tachina regelmatig in Engeland. Ze schippert dus maandelijks heen en weer tussen het VK en Mortsel.

Heinz Waldukat

De eervolle vermelding ging dit jaar naar Heinz Waldukat, die vanaf het eerste jaar in 1969 lid was van tafeltennisvereniging Mortsel TCC. Al vijftig jaar is de bloeiende sportvereniging actief in Mortsel, zowel in competitieverband als puur recreatief. Na zijn competitieperiode bleef Heinz pingpongen in Mortsel in vriendenpartijtjes. Sinds enkele maanden was hij niet meer actief in de club omdat hij gevallen was. Op 27 december overleed hij onverwachts op tachtigjarige leeftijd.