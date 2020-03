Driedaagse Karnamor dan toch afgelast: “In mei hopelijk opnieuw carnaval” Sander Bral

12 maart 2020

16u31 0 Mortsel In Mortsel kan de driedaagse van carnaval het komende weekend niet doorgaan door de maatregelen rond Covid-19. “Een moeilijke beslissing die voor de carnavalisten hard aankomt, wetende hoe ze hier maandenlang naartoe hebben geleefd”, klinkt het bij het stadsbestuur. “De maatregel is echter noodzakelijk in het belang van de volksgezondheid.”

Het gaat niet enkel om de carnavalsstoet op zaterdag, maar ook om alle andere carnavalsactiviteiten die gepland stonden dit weekend. Het gaat dan om de seniorenmiddag, het carnavalbal en de kindercarnavalnamiddag. De kermis die op het Stadsplein staat, blijft wel open.

De stoet brengt ieder jaar vele honderden mensen op de been, die op sommige plaatsen ook erg dicht bij elkaar staan. “De afstand van één meter tussen personen kan in zo’n situatie niet gegarandeerd worden. Hoe meer personen samenkomen, hoe groter het risico op verspreiding. Daar komt ook nog eens bij dat carnaval kinderen en ouderen samenbrengt, wat absoluut te vermijden is. Ook het feit dat dit evenement in openlucht onlosmakelijk gekoppeld is aan binnenactiviteiten, maakt dat deze beslissing onvermijdelijk was”, betreurt de stad.

“Uitstel is geen afstel”

Het organiserende gezelschap Karnamor stond woensdag nog met een brede glimlach op de markt om promo te maken voor het grote feestweekend. “Alles gaat door!”, klonk het toen nog hoopvol. Maar net zoals in de rest van het land werden de maatregels tegen de verspreiding van het coronavirus ook in Mortsel donderdagochtend opgetrokken.

“Wij hebben uiteraard alle begrip voor de beslissing van het stadsbestuur”, zucht Kevin Van Ash van Karnamor. “Maar uitstel betekent geen afstel. Wij hopen in mei ons feestweekend opnieuw te kunnen organiseren.”