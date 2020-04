Drie nieuwe slechtvalkkuikens bij Agfa: “Van 0 naar 150 slechtvalkkoppels in 25 jaar” Sander Bral

14 april 2020

11u29 3 Mortsel Heuglijk nieuws! De drie slechtvalkeieren bovenaan de oude schoorsteen van Agfa-Gevaert zijn eindelijk uitgekomen. De Mortselse familie slechtvalk is drie gezonde kuikens rijker. Ze zullen opgevoed worden door de ouders tot ze er na de zomer alleen op uittrekken. “Slechtvalken zijn aan een stevige opmars bezig wereldwijd.”

Natuurpunt, Vogelbescherming Vlaanderen, de stad Mortsel en Agfa-Gevaert installeerden drie jaar geleden een webcam in de nestkast bovenaan het monument van de stad, de zeventig meter hoge schoorsteen van het fotografisch bedrijf. Daardoor kan het wel en wee van het koppel slechtvalken op de voet en live gevolgd worden. De eerste sporen van het gebruik van de nestkast dateren al van 2007, sinds 2014 vond mama slechtvalk er haar nieuwe partner. Het nieuw samengestelde gezin gebruikt de nestkast sindsdien elk jaar voor het broedseizoen. Er werden in totaal al 31 jongen geboren uit 49 eieren. Eén kuiken viel uit het nest en overleefde de val niet.

Weggejaagd

“De eerste twee eieren kwamen in het verlengde weekend al uit en dinsdagochtend kwam ook het derde kuiken piepen”, lacht Marc Hofman, werknemer bij Agfa en vrijwilliger bij Vogelwerkgroep Ardea van Natuurpunt. “De drie jongen worden nu een zestal weken gevoed in het nest vooraleer ze uitvliegen en hun ouders hen zelfstandig leren jagen. Ze blijven wel nog gevoederd worden en zullen vlak bij de schoorsteen blijven. Na de zomer kennen ze de kneepjes van het vak en worden ze uit het territorium verdreven door hun ouders. Ze zullen dan kilometers ver vliegen, dikwijls tot Nederland of Duitsland, om hun eigen weg te vinden. Na drie jaar zijn ze geslachtsrijp en zullen ze elders een eigen nest maken. De ouders blijven in Mortsel tot één van hen overlijdt of ze zelf verdreven worden door indringers, maar die kans is eerder klein.”

(lees verder onder de foto)

Slechtvalken worden gemiddeld vijftien jaar, met uitschieters tot achttien. Het mannetje, dat geboren en geringd werd in Tessenderlo, is nu tien jaar. Het vrouwtje is niet geringd en haar oorsprong is onbekend maar ze moet al minstens zestien jaar oud zijn, omdat ze in 2007 al geslachtsrijp was. Tenzij er voordien ander vrouwtjes in de schoorsteen nestten. Het koppel zal er wellicht niet meer jarenlang zitten. Verwacht wordt dat het nest dan zal worden overgenomen door andere slechtvalken.

Uitgestorven

“De populatie slechtvalken is terug in opmars, zowel in België als in de rest van de wereld”, benadrukt Marc. “Dat komt door nestkastprojecten zoals bij Agfa, die overal opgezet worden. In de jaren negentig was er een enorme terugval van slechtvalken door pesticiden die de vogels en de eieren aantastten. In België was het dier zelfs volledig uitgestorven. Momenteel zijn er opnieuw 150 slechtvalkkoppels in ons land.”

Restauratie

De schoorsteen van Agfa-Gevaert die al jaren niet meer gebruikt wordt, is in erbarmelijke staat. Het erkend monument zal na het bouwverlof in de zomer gerestaureerd worden. Als alles goed loopt zijn de herstellingswerken afgerond tegen het volgende broedseizoen en hoeven de slechtvalken zich dus geen zorgen te maken over hun nest. Ondertussen blijven ze waken over Mortsel in een gebied van acht kilometer lang.

Volg het lief en leed van de familie slechtvalk via deze livestream.