DOSSIER LEPELHOF. Nog steeds geen duidelijkheid na drie uur durende extra gemeenteraad Sander Bral

08 augustus 2019

16u00 1 Mortsel Een bewogen extra gemeenteraad woensdagavond. Drie uur lang werd er heen en weer gediscussieerd over het behoud van de bomen aan het sociale bouwproject Lepelhof. Twee keer werd de raad stilgelegd zodat oppositie en bestuur achter de schermen op elkaar konden afstemmen. Uiteindelijk stelde de oppositie voor om minstens acht bomen te behouden en de iconische rode beuk maximaal te vrijwaren.

Het verhaal is intussen gekend. Voor de bouw van 22 sociale woningen met gemeenschapsruimten op de site Lepelhof moet de iconische rode beuk aan het voormalige parochiecentrum drastisch gesnoeid worden. Bovendien dreigen zestien bomen op de parking te verdwijnen voor de werfinrichting. Na overleg tussen protesterende buren en bouwheer De Ideale Woning bleek dat De Ideale Woning bereid was de plannen aan te passen om de bomen te bewaren. De bouwheer vroeg om het goedgekeurde werfinrichtingsplan terug in te trekken, wat het stadsbestuur ook deed waardoor de werken maandag niet van start konden gaan. Op vraag van de vier oppositiepartijen werd woensdagavond een extra gemeenteraad ingelegd om de zaak uit te klaren.

Geen sinecure

Op die gemeenteraad deden Bart Bomans en Ward Joppen, deskundigen ruimtelijke ordening van de stad, het hele verhaal nog eens uit de doeken. Daaruit bleek dat de inrichting van de werf geen sinecure is. Omdat de werken zeshonderd dagen in beslag nemen, kan de aannemer zijn werf niet op de openbare weg installeren. De huidige parking blijkt de beste oplossing. Door het plaatsen van de kraan en het manoeuvreren van werfverkeer dreigen daardoor de ingang van de begraafplaats geblokkeerd te worden en de huidige zestien bomen gerooid te worden.

Na veel discussie en een partijtje armworstelen tussen de huidige en de voormalige burgemeester kwam oppositiepartij Groen met een aangepast voorstel woensdagavond: “We vragen aan het college om minstens de helft van de bomen die in 2017 door De Ideale Woning als te behouden werden aangeduid, te vrijwaren”, zegt Ingrid Pira. “Indien niet moeten er ter compensatie zestien nieuwe bomen aangeplant worden. Bovendien vragen wij in overleg met alle betrokken partijen de monumentale rode beuk maximale overlevingskansen te geven.”

Niet bindend

Gezien de coalitieleden van sp.a en Open Vld wegens langdurige vakantie niet op de gemeenteraad aanwezig waren, kreeg de oppositie met Groen, Mortsel Leeft!, Vlaams Belang en CD&V de bovenhand bij de stemming (12 over 9). Het besluit is echter niet bindend, aangezien de omgevingsvergunning en het werfinrichtingsplan geen bevoegdheden van de gemeenteraad zijn. Wel wordt het college geacht rekening te houden met wat er op de gemeenteraad gestemd wordt.

“Het is niet duidelijk welke acht bomen dan effectief gevrijwaard zullen worden, aangezien er nog geen werfinrichtingsplan is goedgekeurd”, verklaart burgemeester Erik Broeckx het stemgedrag van N-VA. “Als er dan toch bomen gerooid moeten worden, maakt voor ons het aantal niet uit. Belangrijker vinden wij het om na de werken een nieuwe kwalitatieve dreef aan te leggen met 24 nieuwe bomen. Wij gaan dus voor meer bomen dan de oppositie op de gemeenteraad voorstelt.”

En nu?

Erg wijzer is niemand geworden op deze extra gemeenteraad. Alles hangt af van de beloftes van De Ideale Woning aan de protesterende buren. Worden de plannen effectief aangepast in functie van de bomen? In dat geval dreigt de start van de werken nog eens een jaar tot een anderhalf jaar uitgesteld te worden. Als iemand een bezwaar indient zal het nog langer duren. Als de plannen niet aangepast worden, krijg het stadsbestuur wellicht zijn zin en kunnen de werken van start gaan zodra het college het werfinrichtingsplan goedkeurt.

Het stadsbestuur hoopt volgende week te kunnen samenzitten met bouwheer De Ideale Woning.

Lees alles over het DOSSIER LEPELHOF

- Lepelhof: “Blunder van een participatieproject”

- Groen reageert op uitspraken Koen Dehaen (N-VA)

- Schepen Koen Dehaen (N-VA) bijt van zich af

- Stad trekt werfinrichtingsplan in

- De Ideale Woning wil plannen mogelijk aanpassen om bomen te behouden