DOSSIER LEPELHOF. N-VA wil zitpenningen extra gemeenteraad afstaan voor nieuwe vredesboom Sander Bral

08 augustus 2019

16u45 0 Mortsel N-VA vindt niet dat de Mortselaar moet opdraaien voor de kosten van de extra gemeenteraad die woensdagavond gehouden werd naar aanleiding van de hetze rond het bouwproject Lepelhof. De partij stelt voor de vierduizend euro zitpenningen af te staan en te investeren in een nieuwe vredesboom, aangezien de vorige de hitte van 2018 niet overleefde.

Naar aanleiding van honderd jaar herdenking van de eerste wereldoorlog werd in 2018 in Mortsel, net zoals in vele andere Vlaamse gemeenten, een vredesboom gepland, geschonken door de Vlaamse regering. De grote eikenboom werd gepland bij de opening van het nieuwe Park Oude God. De boom overleefde echter de hittegolf van de vorige zomer niet.

Yannick Van den Broeck, fractieleider van N-VA, stelde aan het begin van de extra gemeenteraad woensdagavond voor om de zitpenningen af te staan en te investeren in een nieuwe vredesboom: “Symbolisch, omdat deze extra gemeenteraad toch over bomen gaat. Bovendien heeft de Mortselaar niet gekozen voor deze extra gemeenteraad en zeker niet voor de kosten ervan. Het lijkt ons niet meer dan normaal dat de gemeenteraadsleden hun zitpenningen afstaan en investeren in een mooier Mortsel.”

De oppositie reageerde ietwat lacherig over welke boom er vierduizend euro kost. “Het gaat om een serieuze kerel van een eikenboom”, benadrukt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). “De aankoop, het transporteren, het aanplanten en het onderhoud ervan komt zeker neer op vierduizend euro.”

Of de zitpenningen effectief naar de nieuwe vredesboom gaan, wordt beslist op de gemeenteraad van september.

