DOSSIER LEPELHOF. "Blunder van een participatieproject" Sander Bral

08 augustus 2019

16u09 0 Mortsel Wat de oppositie zich woensdagavond op de extra gemeenteraad over het Lepelhof erg aantrok was het gebrek aan participatie van heel het project. “Als alle betrokken partijen, inclusief de buurt, van in het begin bij dit project betrokken werden zoals gevraagd, zouden de werken al lang gestart zijn. Alles binnenskamers houden heeft voor deze enorme vertragingen gezorgd.”

Of de werken van de 22 sociale woningen snel van start zullen gaan, hangt af van bouwheer De Ideale Woning. Als de plannen aangepast worden om de bomen op de parking en de monumentale rode beuk te redden, moet het bouwproject terug bij nul beginnen en kijken we wellicht op één tot twee jaar vertraging. Opnieuw, want eigenlijk hadden de werken deze maandag al van start moeten gaan. Het stadsbestuur trok echter het werfinrichtingsplan in op vraag van De Ideale Woning, dat zo snel mogelijk met de stadsdiensten gaat samenzitten om de plannen al dan niet te herbekijken.

Aanhoudend buurtprotest

De reden van de reeds opgelopen vertraging is het buurtprotest. Schepen voor patrimonium Koen Dehaen (N-VA) haalde vorige week in deze krant al scherp uit naar de buurtbewoners. De schepen beweerde dat buurtbewoners en oppositieleden van Groen het project systematisch blokkeren en zo de levensdroom van jongvolwassenen met een beperking, die zelfstandig kunnen wonen in het nieuwe Lepelhof, hypothekeren.

Een uitspraak die bij de oppositie in het verkeerde keelgat schoot. “Ik viel van mijn stoel toen ik dat las in de krant”, zegt Naranjo Decamps van Mortsel Leeft!. “Een groep geëngageerde burgers, mensen die willen bijdragen aan een beter Mortsel, zo onder de gordel aanpakken? Als het stadsbestuur de bezorgdheden van diezelfde mensen twee jaar geleden al ter harte nam, hadden al deze tijd, moeite en kosten vermeden kunnen worden.”

“Dat dit bestuur met de oppositie solt, wisten we al langer. Nu blijkt ook dat het met zijn inwoners solt”, voegt Mark Schampaert van het Vlaams Belang daar aan toe. “Er had veel herrie voorkomen kunnen worden als de bewoners vanaf het begin goed geïnformeerd en betrokken werden bij het project.”

Blunder

“Bij de start van de nieuwe legislatuur pakte het bestuur uit met een nieuwe schepen voor participatie en het participatieproject Morstel Bestuift!. Hoe komt het dan dat enkele maanden later het bestuur zo’n participatieblunder van formaat slaat?”, vraagt Nadia Saouti van Groen zich af. “In een open brief vraagt een buurtbewoner van het Lepelhof zich af waarom schepen Dehaen de buurt zo hard heeft aangepakt.”

“Ik ben geboren en getogen in Mortsel-Dorp, ik werk er nu en ben nog steeds verknocht aan de buurt”, reageert Dehaen. “Wij hebben zelf contacten gelegd om nieuwe sociale woningen in te planten in het voormalige parochiecentrum dat staat te verkrotten. Elke dag kom ik teleurgestelde mensen tegen in Mortsel-Dorp, zich afvragend wanneer er schot in de zaak komt. Dan moet ik hen vertellen dat alle procedures gebruikt worden om het project tegen te houden. Dat steekt mij.”

De burgemeester voegde eraan toe dat de uitspraken van Dehaen van vorige week naast protest ook op luid applaus werden onthaald in Mortsel. Daar had Ingrid Pira (Groen) woensdagavond geen oren naar: “Niemand van de buurt gebruikt opzettelijk procedures om de boel te saboteren. Iedereen wil niet zomaar een project op die site maar het beste project. Als de stad van in het begin naar de bewoners geluisterd had, was er nooit vertraging geweest en zou deze extra gemeenteraad niet nodig zijn geweest.”

