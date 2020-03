Dit zijn alle coronamaatregelen in Antwerpse zuidrand: culturele centra sluiten de deuren, carnaval in Mortsel afgeblazen Ben Conaerts David Acke Sander Bral Caroline Van de Pol

12 maart 2020

16u17 0 Mortsel De richtlijnen die vanuit de federale overheid kwamen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken, krijgen lokaal meer en meer gevolgen. Zoals bekend worden woonzorgcentra en dienstencentra gesloten voor externe bezoekers, een aantal scholen zien zich genoodzaakt hun opendeurdagen en uitstappen te annuleren, en tal van activiteiten, zoals de carnavalsstoet van Mortsel, worden afgeblazen. Opvallend is dat Wijnegem – Shop Eat Enjoy wel gewoon zijn deuren openhoudt. Wij geven een overzicht voor de gemeenten in de Antwerpse zuidrand.

Hemiksem

Het Woonzorgcentrum Hoghe Cluyse past de maatregelen toe die zijn opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en sluit de deuren voor bezoekers.

De jaarlijkse turnshow van SJB op 14 maart wordt afgelast. “Het is voor ons een heel moeilijke beslissing, maar volgens ons de enige juiste”, aldus de turnclub. Ook de activiteiten van turnkring Willen Is Kunnen, zoals het kringkampioenschap op 15 maart en de pannenkoekenslag van 29 maart, worden opgeschort.

De volleybalmatchen van Hellvoc zijn opgeschort tot en met 3 april

Het schoolzwemmen zal tijdelijk niet doorgaan, en ook geplande schoolvoorstellingen zullen tot de paasvakantie niet doorgaan.

De lentebrunch en het seniorenfeest van S-Plus Hemiksem zijn afgeblazen.

Wijnegem

De woonzorgcentra Rustenborg en Molenheide houden de deuren gesloten voor externe bezoekers. De ‘Dag van de Zorg’ op 15 maart werd afgelast. Ook de opendeurdag in dagopvang Het Klaverblad zal niet doorgaan op 15 maart.

Tijdens het overleg van het schepencollege donderdagochtend besliste het college om alle eigen gemeentelijke activiteiten en evenementen te annuleren. Deze maatregel gaat in vanaf vrijdag 13 maart tot en met 31 maart. Concreet betekent dit dat alle voorstellingen, bijeenkomsten en activiteiten in ’t Gasthuis in deze periode niet zullen doorgaan of worden uitgesteld. Ook alle activiteiten en lessen in het sportcentrum en gemeentelijk zwembad zullen niet doorgaan of worden uitgesteld. Alle overige gemeentelijke activiteiten en workshops worden geannuleerd.

Voor alle volgende activiteiten na 31 maart wil het lokaal bestuur graag eerst extra informatie inwinnen over welke zaken al dan niet veilig kunnen plaatsvinden.

Opvallend is dat Wijnegem – Shop Eat Enjoy wel gewoon openblijft, ondanks dat er dagelijks meer dan 1.000 bezoekers in een overdekte ruimte zijn. “Wij schenken nog meer aandacht aan schoonmaak. Zo krijgen alle liftknoppen, leuningen en klinken een extra poetsbeurt. Bovendien kan je een shopping centrum niet vergelijken met bijvoorbeeld een cinema. Hier is veel meer ruimte waardoor klanten voldoende afstand kunnen houden”, licht Zsofi Horvath van Wijnegem – Shop Eat Enjoy toe.

Schelle

De woonzorgcentra Heide Velden en Familiehof passen maatregelen toe die zijn opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en sluiten de deuren voor bezoekers. De bewoners van Familiehof kunnen nog wel contact hebben met hun familieleden via Skype. Daarvoor kunnen ze een mailtje sturen naar ergo@familiehof.be.

De dienstverlening in het gemeentehuis blijft doorgaan omwille van het individuele karakter van de contacten. Inwoners worden wel gevraagd om een bezoek aan het gemeentehuis te beperken en zo veel mogelijk uit te stellen. Voor de dienstverlening van het OCMW/Sociaal Huis wordt gevraagd om een afspraak te maken via tel. 03 871 98 30.

De sporthal wordt vanaf vrijdag 13 maart gesloten voor alle activiteiten, en ook het jeugdhuis Sjatoo Schel houdt de deuren gesloten en schrapt alle geplande activiteiten.

De assistentiewoningen van Het Muydenhof sluiten voor alle externe bezoekers, in het bijzonder kinderen, met uitzondering van professionele zorgverstrekkers, 1 geregistreerde mantelzorger/vrijwilliger die de bewoner ondersteunt bij de essentiële activiteiten dagelijks leven. Uitzonderingen kunnen enkel worden toegestaan na goedkeuring van bestuur/directie.

In gemeentelijke locaties die verhuurd worden zoals zalen in GBS De Klim en het gemeentehuis worden alle activiteiten in overleg met de organisatoren geannuleerd. Kosten voor zaalhuur en gemeentelijke materialen worden niet aangerekend.

De gemeenteraad en OCMW-raad van 12 maart worden uitgesteld.

De openingsreceptie voor de tentoonstelling van Dafofi op vrijdagavond 12 maart in het gemeentehuis gaat niet door. De tentoonstelling wordt wel opgebouwd en kan vrijdagavond tussen 20 en 22 uur bezocht worden mits spreiding van het aantal aanwezigen. Ook op andere dagen kan de tentoonstelling bezocht wordt.

De afspraken voor de Mammobiel op het kerkplein gaan door zoals gepland. Aan vrouwen die verkouden of ziek zijn, wordt gevraagd om telefonisch een nieuwe afspraak te maken.

Het Koffieconcert van de Harmonie Schelle, gepland op zondag 15 maart, is geschrapt. “Dit is voor ons als vereniging een financiële tegenslag aangezien het concert een grote inkomstenbron is voor de jeugd”, aldus de harmonie. Ook de fuif Poerkwespie, de adviesraden en de infoavond rond Hoplr worden geannuleerd.

Op buitenlocaties kan tot nader bericht alles doorgaan.

Niel

Het Woonzorgcentrum Maria Boodschap past de maatregelen toe die zijn opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en sluit de deuren voor bezoekers.

Alle feesten, fuiven, eetfestijnen en andere evenementen worden geannuleerd. De sporthal is gesloten met ingang van 13 maart 2020, de cafetaria blijft wel open.

De dienstverlening in het Huis van de Nielenaar blijft doorgaan omwille van het individuele karakter van de contacten. Telefonisch en per email bekijken de gemeente en het OCMW wel of hoe ze de inwoners kunnen helpen zonder een persoonlijk bezoek.

De gemeenteraad van 31 maart wordt uitgesteld tot na de paasvakantie, de precieze datum wordt zo snel als mogelijk meegedeeld.

De Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) blijft open indien de scholen open blijven.

De activiteiten in de bibliotheek worden geannuleerd, de bib zelf blijft open.

De lessen in de academie voor muziek en woord worden voorgezet, en voor jeugdbewegingen geldt dat outdooractiviteiten gewoon kunnen doorgaan.

Technisch Atheneum Den Biezerd schrapt de openschooldag en het ontbijt dat gepland was voor zondag 15 maart. De school voorziet een uitgebreide communicatie naar ouders, leerlingen en personeel over de impact van de bestrijding van het coronavirus op de schoolwerking.

Boom

Het gemeentehuis wordt gesloten en alle diensten werken voortaan enkel nog voor een beperkt aantal dringende zaken op afspraak. Alle gemeentelijke activiteiten met en voor senioren worden geschrapt. Ook de openbare bibliotheek houdt zijn deuren gesloten. Het Kinderdagverblijf en de Buitenschoolse Kinderopvang blijven voorlopig open en volgen de richtlijnen van Kind & Gezin.

Burgemeester Jeroen Baert (N-VA) heeft daarenboven een lokaal besluit getroffen waarin ook kleinere evenementen of samenkomsten in besloten ruimte worden verboden, als er geen 1 meter afstand tussen de aanwezigen kan gegarandeerd worden.

Er wordt ook geadviseerd om zelf nog strenger op te treden en los van de gegarandeerde afstand sowieso bijeenkomsten in ruimten waar geen ventilatie is of waar senioren aanwezig zijn beter niet te laten plaatsvinden en de activiteit uit te stellen. De organisator die dit verbod negeert riskeert zelfs een administratieve geldboete, net als de aanwezigen.

Het Woonzorgcentrum Den Beuk past de maatregelen toe die zijn opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en sluit de deuren voor bezoekers.

Het OLVI Boom schrapt zijn opendeurdag, inschrijvingen, spaghettizwier en andere activiteiten die op de agenda stonden voor zaterdag 14 maart. Het Atheneum Boom besliste eerder al de geplande Italiëreis voor zijn laatstejaars uit te stellen.

Al zeker de drie eerstvolgende wedstrijden van voetbalclub Rupel Boom worden uitgesteld. Het gaat om de matchen tegen Patro Eisden op 14 maart, tegen RFC Liège op 22 maart en tegen Deinze op 28 maart.

CC De Steiger stelt met onmiddellijke ingang alle geplande voorstellingen en evenementen uit, en dat tot en met 3 april 2020. De uitverkochte voorstelling ‘Click’ op zondag 15 maart is dus eveneens geannuleerd. Er zal bekeken worden of een nieuwe datum mogelijk is. De personen die tickets hadden worden daarvan op de hoogte gehouden.

Ook in provinciaal recreatiedomein De Schorre worden alle evenementen van deze maand geschrapt. De Kunstenaarsmarkt op 29 maart gaat niet door, en ook de opening van het toeristisch seizoen op 29 maart wordt geannuleerd. Alle vergaderingen in de zalen van congrescentrum De Pitte worden geannuleerd tot en met 31 maart. Het openen van de recreatieverhuur was gepland op 28 maart, maar ook dit wordt uitgesteld tot 31 maart. De Velodroom en De Musette houden tot en met 31 maart de deuren toe. Het domein blijft momenteel toegankelijk, en het onthaal van De Schorre blijft fysiek bereikbaar.

Kontich

Het gemeentebestuur adviseert sterk om zowel publieke als privé- activiteiten tot nader order af te gelasten of uit te stellen. Zelf schrapt de gemeente al haar eigen activiteiten tot en met 31 maart. De dienstverlening blijft voorlopig wel doorgaan. Zo blijven het gemeentehuis, de bibliotheken en het zwembad open. “We nemen echter wel voorzorgsmaatregelen om contacten te beperken. Zo sluit in de bib wel de leeshoek en de koffiehoek. In het zwembad gaat het doelgroepzwemmen niet door”, klinkt het.

Ook de gemeenteraad, infovergaderingen en adviesraden blijven voorlopig doorgaan, al worden ook hier alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen.

Het Woonzorgcentrum De Hazelaar past de maatregelen toe die zijn opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en sluit de deuren voor bezoekers.

De drie secundaire scholen beslisten eerder al hun opendeurdagen af te gelasten. Het Sint-Ritacollege annuleert ook de geplande reis naar Rome en de Golf van Napels voor het zesde jaar en het project ‘Sociale dagen’, met een stage in verzorgingsinstellingen, voor het vijfde jaar.

Omwille van de coronacrisis worden alle (klas)toonmomenten van de Academie voor Muziek, Woord en Dans tot en met 31 maart 2020 geannuleerd, inclusief het Koffieconcert in Kontich op 14 maart en het leerlingenconcert in Mortsel op 18 maart.

Aartselaar

Het gemeentebestuur zat donderdagvoormiddag samen met de gemeentediensten en besliste een aantal extra preventieve maatregelen in te voeren die al minstens van kracht blijven tot de paasvakantie.

Alle geplande activiteiten in CC ’t Aambeeld worden geannuleerd. “Er wordt bekeken wat op een latere datum kan doorgaan, want uitstel hoeft geen afstel te zijn”, klinkt het. Ook in jeugdhuis De Leonaar worden alle activiteiten geschrapt.

In het sportcentrum worden alle indooractiviteiten geschrapt. Buitenactiviteiten kunnen wel doorgaan, zonder gebruik te maken van de binneninfrastructuur, zoals kleedkamers, douches en de kantine. Het zwembad sluit zijn deuren vanaf donderdagmiddag 12 maart.

De gemeentelijke bibliotheek blijft open voor individuele en gezinsbezoeken, maar de geplande groepsactiviteiten worden wel afgeblazen.

In de cafetaria van het Sociaal Huis kan er op vrijdag 13 maart nog gegeten worden, maar er zal aandacht zijn op het verspreid zitten. Wie de dagen erna maaltijden nodig heeft, zal die krijgen via thuisbezorging.Alle andere gemeentelijke locaties die verhuurd worden aan verenigingen, zoals de turnzaal en chalet De Hamer, sluiten tijdelijk de deuren. Zo kan het geplande jaarfeest van de Fietsersbond op vrijdag 13 maart niet doorgaan.

De gemeentelijke basisschool Cade neemt naar haar leerlingen extra maatregelen en breidt de naopvang uit ter ondersteuning van de buitenschoolse kinderopvang.

De dienstverlening in het gemeentehuis en Sociaal Huis blijft wel doorgaan wegens het individuele karakter van de contacten.

De woonzorgcentra Zonnetij en Zonnewende passen de maatregelen toe die zijn opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en sluiten de deuren voor bezoekers.

Mortsel

In Mortsel kan de driedaagse van carnaval niet doorgaan. “Een moeilijke beslissing die voor de carnavalisten hard aankomt, wetende hoe ze hier maandenlang naartoe hebben geleefd”, klinkt het bij het stadsbestuur. “De maatregel is echter noodzakelijk in het belang van de volksgezondheid.”

Het gaat niet enkel om de carnavalstoet op zaterdag, maar ook om alle andere carnavalsactiviteiten die gepland stonden dit weekend, met name de seniorenmiddag, het carnavalsbal en de kindercarnavalnamiddag. De kermis die op het Stadsplein staat, blijft wel open.

De stoet brengt ieder jaar vele honderden mensen op de been, die op sommige plaatsen ook erg dicht bij elkaar staan. “De afstand van één meter behouden tussen personen kan in zo’n situatie niet gegarandeerd worden. Hoe meer personen samenkomen, hoe groter het risico op verspreiding. Daar komt ook nog eens bij dat carnaval kinderen en ouderen samenbrengt, wat absoluut te vermijden is. Ook het feit dat dit evenement in openlucht onlosmakelijk gekoppeld is aan binnenactiviteiten, maakt dat deze beslissing onvermijdelijk was”, betreurt de stad.

De Mark Liebrecht Schouwburg en Zaal ’t Parkske sluiten vanaf donderdag 12 maart de deuren tot en met 3 april. Ook Hoeve Dieseghem sluit de deuren, er wordt nog wel gehuwd. Alle andere activiteiten die gepland stonden, worden geannuleerd of uitgesteld naar een latere datum. Dit wil zeggen dat alle cursussen, voorstellingen of andere activiteiten in deze gebouwen niet doorgaan, ongeacht of ze door lokaal bestuur Mortsel worden georganiseerd of door externen.

Zwembad Den Bessem, Sporthaven, sporthal Den Drab en turnhal De Sterre blijven voorlopig open. De trainingen kunnen doorgaan met gesloten deuren. Publiek is met andere woorden niet toegelaten. De polyvalente zaal van de Parkschool wordt tot en met 3 april niet meer verhuurd aan verenigingen of externen.

De werking van de gezinszorg en de poetsdienst blijven doorlopen.

Dienstencentrum Meerminne en Huis van de buurt De Populier zijn gesloten (inclusief de senioren- en biljartlokalen). Dat wil zeggen dat ook de activiteiten die in de feestzaal van de Meerminnecampus plaatsvinden, werden geannuleerd.

De bibliotheek blijft onverminderd open.

De scholen blijven open. Zij volgen de strikte maatregelen opgelegd vanuit onderwijs Vlaanderen. Het basisprincipe is dat volwassenen en externen die niet op de school moeten zijn, uit de school worden gehouden.

Het Woonzorgcentrum Meerminnehof past de maatregelen toe die zijn opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en sluit de deuren voor bezoekers.

Omwille van de coronacrisis worden alle (klas)toonmomenten van de Academie voor Muziek, Woord en Dans tot en met 31 maart 2020 geannuleerd, inclusief het Koffieconcert in Kontich op 14 maart en het leerlingenconcert in Mortsel op 18 maart.

Boechout

De woonzorgcentra Huize Stracke, Avondvrede en WZC Sint-Mathildis passen de maatregelen toe die zijn opgelegd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en sluiten de deuren voor bezoekers.

Bepaalde schoolactiviteiten, zoals schoolfeesten, opendeurdagen, schooluitstappen en kleutersportdagen zijn geannuleerd, evenals alle seniorenactiviteiten en alle seniorensportactiviteiten die overdag indoor plaatsvinden. De outdooractiviteiten, zoals de ‘Start to Run’, kunnen wel doorgaan.

De gemeenteraad voorzien op 30 maart, gaat tot nader order gewoon door, maar het geplande bezoek van de ANPR-experten is geschrapt.

Het aperitiefconcert op 22 maart, de voorstelling ‘Twee Zussen’ op 17 maart de muziekvoorstelling van Steven De Bruyn op 27 maart en de muziekvoorstelling ‘Jihad van Liefde’ op 28 maart zijn geannuleerd. Verder zijn Café Mangé, het turnfeest van Gymteam op 14 maart, het ontbijtbuffet voor G-Woon op 29 maart en Hartig Vremde geschrapt. Ook de quizzen van sporting Vremde, van de korfbalclub en de ouderraad van de Jan Frans Willemsschool gaan niet door.

Edegem

Het UZA neemt enkele maatregelen voor patiënten en bezoekers. Vanaf donderdag 12 maart kan tijdelijk maximaal één bezoeker per dag aan het bed van de patiënten. Al gelden er wel uitzonderingen voor de afdelingen materniteit, neonatologie en kindergeneeskunde. Beide ouders kunnen daar altijd bij hun kind blijven. Bij afwezigheid van één van de ouders mag één extra vertrouwenspersoon (steeds dezelfde) aansluiten. Wat palliatieve patiënten en urgente bezoeken betreft: als je bezoek niet uitgesteld kan worden, neem dan contact op met de verpleegafdeling waar de patiënt verblijft. Samen worden dan de meest geschikte mogelijkheden bekeken.

Het woonzorgcentrum Immaculata houdt de deuren gesloten voor externe bezoekers. Het Dienstencentrum Den Appel blijft al zeker gesloten tot 17 april.

Sporthal Den Willecom sluit de deuren, maar de buitenschoolse opvang gaat voorlopig gewoon door.

Ook peuterspeelpunt ’t Speelnestje sluit de deuren. Heropening is momenteel gepland vanaf dinsdag 21 april 2020.

In JH Het Varken gaan alle activiteiten wel gewoon door.

De publieksloketten en het onthaal in het gemeentehuis blijven vooralsnog open.

Wommelgem

Alle indoorevenementen, activiteiten en cursussen binnen de gemeentelijke infrastructuur worden geannuleerd, ongeacht of ze door de gemeente of door anderen worden georganiseerd. Outdoor evenementen worden apart geëvalueerd.

Alle gemeentelijke sportinfrastructuur wordt gesloten, met name gemeentelijk sportcentrum Brieleke en de sportzalen van de scholen Het Oogappeltje, ’t Laar en Sint-Johanna. De sportkantine blijft momenteel open.

De Wommelgemse scholen blijven open en volgen de richtlijnen vanuit onderwijs Vlaanderen op. Het basisprincipe is dat volwassenen en externen die niet op de school moeten zijn, uit de school worden gehouden.

De bibliotheek blijf gewoon open. Activiteiten of cursussen in de polyvalente zaal van de bib worden afgelast.

De dienstverlening in het gemeentehuis loopt gewoon door met de gebruikelijke openingsuren. Opgelet: de dienst burgerzaken werkt énkel op afspraak. Je kan deze maken via de website of via tel.: 03 355 50 50.

De werking van de gezinszorg en de poetsdienst blijven doorlopen, en ook BKO ’t Evertje blijft gewoon open. Er is wel het advies om kinderen niet meer te laten ophalen door grootouders.

Ranst

Het college van burgemeester en schepenen van Ranst besliste om gemeentelijke gebouwen met zalen waar evenementen of bijeenkomsten plaatsvinden te sluiten tot en met 2 april. Het gaat hier over de zalen van het GC Den Boomgaard, de refters en de turnzalen van de Gemeentelijke Basisscholen voor naschoolse activiteiten, de sporthal, de vergaderzalen van de bibliotheek en de loods op domein Moervelden. De gemeente adviseert ook aan organisaties om hun evenementen uit te stellen in het belang van de gezondheid van de Ranstse bevolking.

Zandhoven

De gemeente Zandhoven heeft in samenspraak met de gemeente Zoersel besloten het zwembad in Pulderbos te sluiten. Zowel zwemlessen als het publiek zwemmen worden vanaf donderdagavond 12 maart afgelast. De beslissing kadert in de maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Hove

De gemeente heeft besloten dat competitieve en recreatieve sportactiviteiten, buurtfeesten, fuiven, concerten en vergaderingen tot nader orde verboden worden.

De gemeentelijke loketten blijven open, maar er wordt gevraagd aan burgers om op voorhand te laten weten waarvoor ze komen zodat het contact zo kort mogelijk gehouden wordt.

Lint

Naast de beperkingen om grote indoormanifestaties te laten doorgaan, heeft de burgemeester een aantal bijkomende maatregelen getroffen om maximale verspreiding van het virus te voorkomen.

Het woonzorgcentrum Zonnestraal sluit de deuren voor externe bezoekers en alle activiteiten in dienstencentrum De Schakel worden opgeschort tot en met 19 april.

Tot en met 3 april worden alle sport- en culturele activiteiten in OC De Witte Merel, Lindenhof en Luitersheide geannuleerd. Tot dan wordt ook de bibliotheek gesloten en vinden er geen vergaderingen plaats in OC de Witte Merel. Alle toelatingen voor alle activiteiten van verenigingen in gebouwen van het lokaal bestuur Lint worden ingetrokken.