Discussie over retributiekosten schaatspiste Bar Brial: “Vorige uitbater moest wél betalen” Sander Bral

27 november 2019

11u56 0 Mortsel De soap rond de kunstijspiste aan Bar Brial kwam deze week weer aan bod op de Mortselse gemeenteraad. Kobe Verbelen van Café Manger vroeg zich tijdens het vragenhalfuurtje voor burgers af waarom de vorige concessiehouder wel retributiekosten moest betalen voor het publieke deel van de winterbar en de huidige niet. “Bar Brial krijgt alles in de schoot geworpen van het stadsbestuur, wij blijven dat niet slikken.”

Wanneer bekend raakte dat het stadsbestuur vijftienduizend euro investeerde in een kunststofijspiste aan Bar Brial in de shelter van Fort 4, kwam er van verschillende lokale handelaars protest. De piste komt in het publieke gedeelte van de shelter maar Bar Brial mag ze wel uitbaten en commerciële activiteiten organiseren op zowel het eigen deel van de concessie als het publieke deel van de stad. Bar Brial moet daarvoor geen retributie betalen.

BAR4

“In het collegebesluit van november 2016 staat nochtans dat daar twintig euro per vijftien vierkante meter per dag voor betaald moet worden”, hekelt Kobe Verbelen van Café Manger, die het woord voert voor verschillende lokale handelaars. “Een immens groot bedrag dus. Bovendien betaalde BAR4 zelf voor hun ijspiste. Bar Brial, een privébedrijf van buiten onze stad, krijgt alles in de schoot geworpen. Eerst de ijspiste, nu ook de vloer, ze krijgen horeca-activiteiten op het publieke gedeelte zoals een jeneverbar. Als kers op de taart zijn hun openingsuren opeens verlaat tot middernacht, terwijl er eerder afgesproken was tot negen uur. Hoe denken jullie dat de lokale horeca hier beter van kan worden?”

“Geen retributie aan zichzelf”

“Het verschil met de vorige concessiehouder is dat die op eigen initiatief en met eigen middelen een aanvraag had gedaan voor een ijspiste op het openbaar domein”, reageert Koen Dehaen (N-VA), die als schepen voor stadsprojecten en financiën de publieksvraag beantwoordt. “De concessiehouder moest dus retributiekosten betalen voor ambulante handel. Nu is de situatie volledig anders. De stad is zelf initiatiefhouder van de ijspiste op haar eigen domein. Het is logisch dat de stad geen retributiekosten aan zichzelf moet betalen.”

“Dat is naast de kwestie”, pareert Verbelen. “De ijspiste wordt namelijk uitgebaat door een privébedrijf dat er geld op verdient en bovendien jenever en andere producten verkoopt in chalets op het openbaar domein, wat in het verleden trouwens niet mocht. Als wij lokale horeca met onze activiteiten Mortsel Wintert! en Mortsel Smaakt! retributiekosten moeten betalen op openbare plaatsen waarom Bar Brial dan niet?”

“Afgewimpeld”

Daarop kwam geen antwoord meer van het bestuur. Volgens het huishoudelijk reglement mag de vraagsteller nog één keer reageren na het eerste antwoord van het bestuur en is de vraag daarmee officieel afgerond. “Schandalig”, onderbreekt Mark Schampaert van oppositiepartij Vlaams Belang. “Dat een burger op zo’n manier wordt afgewimpeld, dat heb ik in al die jaren dat ik al op deze stoel zit, nog nooit meegemaakt. Dit vragenhalfuurtje is een klucht geworden, een zoethoudertje voor de burger. Het tweede deel van de vraagsteller is wellicht te lastig voor jullie om antwoord op te geven?”

Schepen Dehaen benadrukt dat hij de vraag die op de agenda stond, beantwoord had: “De rest van de discussie moet elders gevoerd worden.” Gemeenteraadsvoorzitter Jan Claus (N-VA) maakte duidelijk dat het huishoudelijk reglement gevolgd moet worden en daarmee werd het punt afgesloten.

Vrijdagavond opent Bar Brial met kunststofijspiste. De winterbar blijft zes weken geopend. Mortsel Wintert! volgt op 14 en 15 december.