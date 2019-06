Derde HOPE-familiedag zonder overleden bezieler Rupert: “Onze goede vriend weer even in ons midden” Sander Bral

11u50 0 Mortsel Een groot beachvolleytoernooi, ontbijt en barbecue, kinderanimatie en veel muziek. Dat staat er zondag op het programma van HOPE SPORTS KIDS & FAMILY DAY in de Mortselse zomerbar Brial aan het fort. De organisatie van de in 2016 overleden Rupert Suply (30) zamelt geld in voor educatieve kinderspeeltuigen voor ziekenhuizen.

De bezieler van HOPE Benefiet, Rupert Suply, verloor in 2016 op dertigjarige leeftijd de strijd tegen kanker. Hij zette zich op dat moment al jaren in voor het goede doel met zijn organisatie. Het komende weekend zal de derde HOPE familiedag zijn zonder Rupert.

“HOPE Benefiet slaagde er met behulp van familie en vrienden in om Ruperts herinnering als deejay, topsporter, partner, zoon, broer, vader en goede vriend levend te houden”, zegt Michael Van der Voort van HOPE. “En hoe? Naast de eigen initiatieven zoals het feest LUV LIFE, de jaarlijkse kaarsenverkoop, de webshop en familiedag komen alsmaar meer en meer externe organisaties, bedrijven en scholen op de deur kloppen om ten voordele van HOPE acties te ondernemen. Op die manier lukt het ons om goede doelen te blijven ondersteunen en ‘hope’ te geven aan mensen die ‘hope’ nodig hebben.”

HOPE zet zich momenteel in voor educatieve kinderspeeltuigen in ziekenhuizen onder de noemers HOPE TOWER en HOPE ON WHEELS. “Zo hebben we het AZ Malle, UZA Edegem, UZ Jette al kunnen helpen en binnenkort wordt ook het AZ Klina Brasschaat aan dat lijstje toegevoegd”, gaat Michael verder. “De op maat ontworpen interactieve en educatieve speeltuigen garanderen de nodige afleiding in kinderafdelingen. Het laat kinderen toe te ontsnappen aan het gekende ziekenhuissfeertje.”

“De familiedag is voor HOPE Benefiet de absolute hoogdag van het jaar. Niet enkel beleven we een zalige en sportieve dag met elkaar, het zorgt er ook voor dat we met z’n allen op een zeer ongedwongen manier samen onze goede vriend weer even in ons midden hebben. Niet fysiek, maar wel dankzij de vele fijne herinneringen die we op zo’n dag spontaan en massaal zullen delen, zoals Rupert het zelf ook wou.”

Zondag van 8.00 tot 22.00 uur is Bar Brial aan Fort 4 het decor van HOPE SPORTS KIDS & FAMILY DAY. Naast ontbijt, barbecue en beachvolley staan er ook kinderanimatie, HOPE-shop, tombola en deejaysets op het programma. Formules met ontbijt, barbecue en beachvolley variëren tussen 12,50 en 40 euro. De andere activiteiten zijn gratis.