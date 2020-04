De Ronde tegen Corona in Mortsel: “Wuiven naar mijn kleindochter die ik zo hard mis!” Sander Bral

11u49 0 Mortsel Geen Ronde van Vlaanderen vandaag maar wel één tegen Corona. Het Laatste Nieuws en vtm slaan de handen in elkaar om vanuit helikopter de mooiste en meest hartverwarmende boodschappen van heel het gewest in beeld te brengen in deze moeilijke tijden. Rond kwart na elf zondagvoormiddag hield de heli eventjes halt in Mortsel.

Straatschilderingen, spandoeken en berekende alsook geïmproviseerde hartjes. Het straatbeeld in Mortsel vanuit vogelperspectief is ermee verzadigd zondagmiddag. Woonzorgcentrum Meerminnehof heeft een groot spandoek met hart voor alle bewoners en hun familieleden: “Samen zijn we sterk en we blijven goed voor jullie zorgen.” Ook de paashaas van Mortsel blijft in haar kot, schrijft Nancy Vervoort op een spandoek, verkleed als - hoe kan het ook anders - paashaas. Sofie Braeckmans bedankt dan weer al haar collega’s van het psychiatrisch centrum Multiversum en Alice Devlin staat in haar tuin met teddybeer te wuiven naar haar familie: “Vooral naar mijn kleindochter die ik zo hard mis!”

