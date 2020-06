De Perenpit wordt Edwardshof: werken starten na de zomer Sander Bral

23 juni 2020

16u53 0 Mortsel Edwardshof, zo heet het nieuwe woonproject op de voormalige site van De Perenpit. Het werd vernoemd naar gewezen Mortsels burgemeester, Eduard Arsen. De werken starten na de zomer. Op de site komen 26 nieuwe woningen, een cohousingproject en een buurtparking.

Het definitieve ontwerp van bouwproject De Perenpit - zeg voortaan Edwardshof - werd al goedgekeurd op de gemeenteraad van september maar deze week werden ook alle administratieve procedures afgerond. Sinds de verhuis van de leerlingen van De Perenpit naar de nieuwe Parkschool enkele jaren geleden, staan de oude gebouwen tussen de Van Peborghlei en de Eduard Arsenstraat leeg. Binnenkort komt er aan de leegstand een einde dankzij 26 nieuwe wooneenheden en een cohousingproject. Iets meer dan een derde van de site wordt openbaar groen in de vorm van een buurtpark voor omwonenden.

“We zijn blij dat we een stukje Mortsel kunnen teruggeven aan de bewoners van deze wijk”, zegt burgemeester Erik Broeckx (N-VA). “We creëren met een nieuw buurtpark een groene long waar erg nood aan is in de buurt en stellen de huidige ommuurde en verharde schoolterreinen open voor een mooi woonproject.”

(lees verder onder de foto)

Flexibel

“De site zal ingevuld worden met een combinatie van appartementen, woningen en cohousing”, zegt ontwikkelaar Philip Carens van Dethier Ontwikkeling. “Dat laatste kan flexibel ingevuld worden, we zijn erg benieuwd naar de interesse van de Mortselaar. We gaan voor een project op schaal van de omgeving, maar met de ambitie van een stad als Mortsel. Daarnaast proberen we ook oplossingen te bieden voor bijvoorbeeld het gebrek aan fietsenplaatsen in de buurt.”

Het publieke buurtpark bevindt zich aan de zuidkant van het gebied en heeft dus de hele dag zonlicht, het biedt ook een doorsteek voor voetgangers en fietsers. Het cohousinggebouw heeft een collectieve tuin en onder de gebouwen komt een ondergrondse parking voor de nieuwe bewoners.

Eduard Arsen

Het bouwproject werd genoemd naar burgemeester Eduard Arsen, waarnaar ook al de straat aan de westkant van de site werd vernoemd. In 1895 werd hij politiek actief als gemeenteraadslid in Mortsel, hij werd waarnemend burgemeester na het overlijden van burgemeester Pieter Reypens en ook officieel aangesteld vanaf januari 1900. Twee maanden later stierf hij al aan een longontsteking.

De werken aan het Edwardshof starten na de zomer. Via www.edwardshof.be worden buurtbewoners en toekomstige bewoners op de hoogte gehouden van het project.