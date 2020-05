Conflict bij AGFA-Gevaert over personeel in quarantaine is van de baan BJS/BLG

19 mei 2020

18u04 0 Mortsel Bij beeldvormingsgroep AGFA-Gevaert in Mortsel hebben vakbonden en directie dinsdag na twee dagen onderhandelen een akkoord gesloten over het statuut van werknemers die zouden moeten thuisblijven na contact met een besmet persoon. Dat zegt ABVV-afgevaardigde Tom Vercammen: “Het bedrijf gaat de cao toepassen en vier uur van het bruto basisloon per dag bijdragen.”

Het conflict ontstond vorige week en leidde tot een stakingsaanzegging, die nu dus weer wordt ingetrokken. De vakbonden vreesden dat werknemers die thuis in quarantaine zouden worden geplaatst omdat ze in contact kwamen met iemand die besmet is, slechts op de standaardvergoeding voor technische werkloosheid zouden kunnen rekenen.

De bonden vinden echter dat werknemers in die situatie in tijdelijke werkloosheid door overmacht zitten en dus volgens de cao recht hebben op een hogere vergoeding. Het gaat om een bijdrage bovenop dat waarop ze vanuit de overheid kunnen rekenen.