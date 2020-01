Concert voor goede doel in Sint-Benedictuskerk: “Muzikale reis rond de wereld in tachtig minuten” Sander Bral

09 januari 2020

15u54 0 Mortsel Een contrabas, twee violen, een vila en een cello, bespeeld door topmuzikanten van het Antwerp Symphony Orchestra. Dat is wat er te wachten staat in de Mortselse Sint-Benedictuskerk op zaterdag 18 januari. De opbrengst gaat naar het inclusieve kunstatelier vzw De Kompanie. “Een muzikale reis rond de wereld, niet in tachtig dagen, maar tachtig minuten.”

“Waar schrijver Jules Verne tachtig dagen voor nodig had, doen wij er slechts tachtig minuten over”, klinkt het bij de organisatie van het concert eind deze maand. “We verplaatsen ons doorheen de eeuwen door verschillende muziekstijlen, we ontdekken parels van het klassieke repertoire, maar ook folk, film- en lichtere muziek. We bezoeken bekende Europese landen maar evengoed Servië en Armenië. Via China reizen we naar het Amerikaans continent, zowel noord als zuid.”

De Kompanie

De opbrengst van het concert gaat naar De Kompanie. De vzw geeft personen met een lichte tot matige verstandelijke en/of motorische of sensoriële beperking de kans om creatief bezig te zijn in een atelier. De deelnemers zijn ouder dan zestien jaar en hebben een zekere taakspanning en mate van zelfstandigheid. Ze zijn op zoek naar sociale contacten met leeftijdsgenoten en zijn graag creatief bezig.

De avond wordt ondersteund door Antwerp Symphony Orchestra en Mortsel-Dorp Concerten. Kaartjes in voorverkoop kosten 15 euro en aan de kassa 18 euro. Het concert start om 20 uur.