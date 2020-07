Clusteronderzoek in Mortsel gaat mogelijk niet door: “We zitten niet meer in alarmfase” Ben Conaerts

22 juli 2020

Mortsel Het aangekondigde clusteronderzoek van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gaat in Mortsel mogelijk niet door, nu het aantal coronabesmettingen in de afgelopen zeven dagen van 6 naar 5 is gedaald.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kondigde eerder deze week aan in een aantal gemeenten te gaan speuren naar clusters van coronabesmettingen. Dat was onder meer het geval in Mortsel, omdat daar op zeven dagen tijd zes nieuwe besmettingen waren vastgesteld, voldoende om in de alarmfase te belanden. Maar burgemeester Erik Broeckx (N-VA) twijfelt eraan of het onderzoek überhaupt in zijn gemeente zal worden opgestart.

“Het aantal coronabesmettingen van de afgelopen zeven dagen is geëvolueerd van zes naar vijf, waardoor we niet meer in de alarmfase zitten. Dat betekent dus mogelijk dat het onderzoek niet zal worden opgestart. Er zijn andere gemeenten waar de situatie volgens mij meer zorgwekkend is. Maar het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft sowieso de leiding over het clusteronderzoek. Wij wachten af.”