Burgemeester reageert lauwtjes op afscheuren Mortselse partij: “Wel zien dat stad bestuurbaar blijft met 8 partijen voor 29 zitjes” Sander Bral

18 september 2020

17u46 1 Mortsel Over de interne zaken van andere partijen wil Erik Broeckx (N-VA) zich niet uitspreken, maar de burgemeester maakt zich wel zorgen over de bestuurbaarheid van zijn stad na het uiteenvallen van Mortsel leeft! in twee partijen. “Acht partijen voor 29 zetels? Het zal steeds moeilijker worden om te besturen de komende jaren.”

Donderdagavond raakte bekend dat vier leden - waarvan twee gemeenteraadsleden - van Mortsel leeft! zich afscheurden van de partij en de nieuwe partij Pro-Mortsel oprichtten. De programma’s van beide partijen zijn bijna identiek maar Pro-Mortsel-fractieleider Michiel Tisson en zijn gezelschap wilden niet meer samenwerken met Mortsel leeft!-kopman Naranjo Decamps - die ondertussen reageerde - en spreken van een stijlbreuk met het verleden.

Mortsel leeft! verliest daarmee twee van de drie verkozen zitjes in de gemeenteraad aan de nieuw opgerichte partij Pro-Mortsel. Administratief is dat volgens burgemeester Erik Broeckx (N-VA) zo geflikt en Pro-Mortsel zal dus op de gemeenteraad binnen twee weken al meteen kunnen zetelen. Michiel Tisson en Lieve Fierens zullen ook de eed niet opnieuw moeten afleggen, aangezien de eed persoonlijk wordt afgelegd als verkozene, zonder een bepaalde partij te vertegenwoordigen.

Acht verkozen partijen

“Met de interne zaken van andere partijen wil ik met niet bemoeien, maar ik stel wel vast dat er in plaats van zeven - wat al veel was - nu acht partijen zullen zetelen in de gemeenteraad”, reageert Broeckx. “Op 29 raadsleden is dat te veel. We moeten ons afvragen of onze stad zo in de toekomst wel bestuurbaar gaat blijven de komende jaren. Na 2024? Dat is nog lang, in vier jaar kan er veel gebeuren en dan moeten we nog zien of al die acht partijen opnieuw opkomen en de kiesdrempel halen.”

Gebekt

Een van de redenen waarom Pro-Mortsel afstand neemt van Naranjo Decamps is zijn nogal aanwezige stijl op gemeenteraden. Verschillende gemeenteraadsleden, niet in het minst de burgemeester, kregen al meermaals de volle laag van Decamps. “Elke vogel zingt zoals hij gebekt is en we weten dat Naranjo kan zingen”, antwoordt Broeckx simpel. “Dat is niet mijn stijl, wel die van hem. Dat mag ook, ik heb daar geen probleem mee.”