Boezemvriendin dient zieke 80-jarige overdosis pillen toe omdat ze haar lijden niet meer kon aanzien Patrick Lefelon

14 januari 2020

12u09 0 Mortsel Een vrouw uit Mortsel krijgt een straf van 3 jaar maar volledig met uitstel voor de poging om haar zieke vriendin met een overdosis pillen om het leven te brengen.

De twee vrouwen hadden elkaar leren kennen in een rusthuis in Mortsel. Mevrouw V. werkte daar als vrijwiliger na de dood van haar man. De 80-jarige B. was er opgenomen met gezondheidsproblemen. B. verbleef destijds in het centrum omdat ze met haar gezondheid sukkelde. De twee vrouwen konden het goed met elkaar vinden en besloten om samen te gaan wonen in V.’s appartementje. V. nam er de zorg voor haar zorgbehoevende vriendin B. volledig op zich.

Pillen met glaasje porto

De vrouwen beleefden samen veel mooie momenten en genoten volgens buren duidelijk van elkaars gezelschap. Maar er was ook een duister kantje. Omdat hun gezondheid sterk achteruitging, kwam in hun gesprekken steeds vaker de dood ter sprake. Volgens V. hadden de vriendinnen ook de optie om hun levenseinde zélf te kiezen besproken.

Op 23 september 2018 kon V. het lijden van haar vriendin B. – die tijdens een ziekenhuisopname doorligwonden had opgelopen - niet meer aanzien en ondernam ze actie. “Op die bewuste dag lag de stroom door werken in het appartementsgebouw urenlang uit”, vertelde Ariane Van Dooren, de advocate van V. “De speciale, opblaasbare matras waarop B. lag, werkte niet meer en de vrouw had ontzettend veel pijn. Dat is voor mijn cliënte de druppel geweest. “Willen we gaan?” had ze aan B. gevraagd, waarop zij bevestigend antwoordde en de slaappillen toediende. Daarna nam ze zelf ook pillen en dronken er een glaasje porto bij.

De vrouwen werden allebei in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefden gelukkig dankzij het snelle optreden van de hulpdiensten.

Poging moord

Het Antwerpse procureur bestempelde de feiten als ‘poging tot moord’ en eiste maandag tegen V. drie jaar voorwaardelijke celstraf.

De rechters toonden dinsdagmorgen begrip voor de uitzichtloze situatie waarin mevrouw V. plots was beland. Door de onaangekondigde elektriciteitswerken liep de opblaasbare matras waarop mevrouw B. lag wegens haar doorligwonden, leeg en stond zij helse pijnen uit. Bij mevrouw V. is er dan iets geknapt.

De rechtbank: “Vanuit een irrationele wanhoop heeft mevrouw V. dan geprobeerd haar vriendin van het leven te beroven en daarna zelfmoord te plegen. Zij heeft zich schuldig gemaakt aan een ernstig misdrijf maar door de omstandigheden waarin dat gebeurde, krijgt een straf van 3 jaar volledig met uitstel.”

De verdachte had zelf tijdens de pleidooien gezegd dat zij haar zwaarste straf al had gekregen. “Ik mag mijn vriendin B. niet meer zien”, zei V. toen aan de rechters.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.