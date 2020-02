Bewoners serviceflats Meerminne zonder centrale verwarming en zonder alarmknoppen: “Bewoner heeft halve nacht op de grond gelegen” Sander Bral

07 februari 2020

16u19 0 Mortsel Een bewoner van de serviceflats aan woonzorgcentrum Meerminnehof in Mortsel trekt aan de alarmbel. In sommige appartementen is er al de hele winter geen centrale verwarming en meer verontrustend, werkten de alarmsystemen om hulp in te roepen niet naar behoren. De bewoners behelpen zich momenteel met elektrische kacheltjes en de alarmsystemen zijn intussen terug gemaakt. Te laat, volgens een bewoner: “Bewoner halve nacht op de grond blijven liggen omdat ze geen hulp kon roepen”

De 79 assistentiewoningen van het woonzorgcentrum zijn verspreid over gebouw Meerminne 4, het oude woonzorgcentrum waar momenteel ook de stadsdiensten zitten en gebouw Meerminne 9, beter bekend als de blok Ter Linden. De 36 serviceflats daar kampen al de hele winter met verwarmingsproblemen.

“Een erg strenge winter is het gelukkig niet, maar ’s nachts koelt het wel nog steeds enorm af”, benadrukt één van de bewoners van de serviceflats, die anoniem wil blijven. “Blijkbaar krijgen ze de centrale verwarming pas gerepareerd tegen de zomer. Intussen hebben ze ons elektrische kacheltjes gegeven om ons te verwarmen. Daarmee kan je maar één ruimte tegelijkertijd verwarmen en er is ook geen thermostaat aan verbonden, dus die moeten we de hele dag door aan- en afzetten. Enorm veilig zijn die vuurtjes volgens mij ook niet.”

Te weinig druk

“Eind vorig jaar kwamen er inderdaad klachten over de verwarming en hebben we een gespecialiseerde firma laten komen om het probleem op te lossen”, zegt Gitta Vanpeborgh (sp.a-I Love Mortsel), schepen voor zorg en gezondheid en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst. “Er was een probleem met de druk. Alle thermostaten zijn in december vervangen en er is bekisting rond geplaatst om te vermijden dat de kranen opnieuw ontregeld raken. Op 7 december hadden de meeste bewoners terug centrale verwarming. Niet overal is het probleem opgelost, in het voorjaar wordt er daarom een nieuwe circulatiepomp geplaatst. Zolang de problemen niet zijn opgelost mogen bewoners hun elektrische vuurtjes blijven gebruiken als tijdelijke oplossing.”

Gsm-nummer

“Meer verontrustend”, gaat de bewoner verder, “is dat onze alarmsystemen ook niet meer werken. Daarmee kunnen we snel hulp inroepen bij de verpleging als we bijvoorbeeld vallen of als er iets anders gebeurd waarvoor we dringend hulp nodig hebben. We hebben allemaal een gsm-nummer van de verantwoordelijke gekregen als alternatief, maar je kan moeilijk de hele dag naast de telefoon blijven zitten. Bovendien kan je ook niet altijd spreken als er een probleem is. Een drukknop, die we op ons eigen lichaam kunnen dragen, stelt ons meer gerust.”

Probleem van de baan

Van de problemen met de alarmsystemen is de directie ook op de hoogte. “Ook daarvoor moest een gespecialiseerde firma komen om het op te lossen”, reageert Vanpeborgh. “Vorige week is er twee dagen gewerkt in de kamer waar de alarmoproepen binnenkomen. De alarmserver is vervangen en de verouderde toestelletjes kregen een update. Ook het wifi-netwerk om de draagbare toestellen van onze medewerkers te bereiken, is verbeterd. Daarmee zijn de problemen van de baan, alle alarmoproepen komen terug binnen. Midden maart komt de firma terug om alles opnieuw te controleren.”

Die vrouw heeft de halve nacht op de grond gelegen omdat ze geen hulp kon inroepen. Ze heeft een dekentje en een kussen uit de zetel kunnen trekken om het zichzelf zo comfortabel mogelijk te maken op de grond. Bewoner assistentiewoning

“Te laat”

De anonieme bewoner was vrijdagmiddag erg verrast dat de alarmsystemen terug werken. “Echt? Zoveel te beter, maar dat hadden ze dan wel even kunnen communiceren, al is het maar dat wij ons terug op ons gemak voelen en weten dat we de alarmknop terug kunnen gebruiken. Het komt hoe dan ook te laat. Twee weken geleden was ik aan het afwassen in de keuken wanneer ik ineens enorm veel pijn kreeg. Ik moest een stoel nemen om te gaan zitten en wachten tot de pijn overging vooraleer ik naar de telefoon kon wandelen om de verpleging op te roepen. Met een alarmknop op mijn lichaam, was er geen probleem geweest.”

“En het kan nog erger”, gaat de bewoner verder. “Begin deze winter viel één van de andere bewoners hier in het midden van de nacht op de grond. Ze kon geen alarm slaan maar was ook niet in staat om terug recht te komen. Ze heeft een dekentje en een kussen uit de zetel kunnen trekken om het zich wat comfortabel te maken op de grond. Vier uur lang heeft ze daar gelegen vooraleer haar private verpleger haar ’s ochtends op de grond vond.”

Communicatieprobleem

“Wij hebben geen weet van dat voorval”, benadrukt Vanpeborgh. “Moest dat effectief gebeurd zijn, is er niemand van de verpleging, extern noch intern, die de verantwoordelijke op de hoogte heeft gebracht. Er is ook nooit een klacht binnengekomen daarover van bewoners. Als er echt zoiets gebeurd zou zijn, zit er ergens een groot communicatieprobleem, en dat maakt ons enorme zorgen. Bewoners worden aangemoedigd om het kleinste probleem te melden via de verpleging, de woonzorgverantwoordelijke, de ombudsdienst of bewonersvergaderingen. Zo kunnen wij problemen oplossen en mensen geruststellen. Het verhaal, waar of niet waar, maakt alleszins duidelijk dat we het bestaan van deze kanalen en het gebruik ervan onder de aandacht moeten brengen en moesten er drempels bestaan, te onderzoeken hoe die te verhelpen.”

De directie heeft wel weet van aan bewoner die gevallen was op 9 september, toen de alarmsystemen nog werkten. “Mogelijk had ze het personenalarmsystem niet rond de hals, wat vereist is, en raakte ze niet bij de vaste alarmknoppen in haar woning”, besluit de schepen.

Gemeenteraad

Gemeenteraadslid Mark Schampaert van oppositiepartij Vlaams Belang zet de kwestie op de agenda van de gemeenteraad van februari. “Wat als een bewoner iets ernstig voorhad op een moment dat de alarmsystemen niet werkten? En wat met die elektrische kacheltjes? Zijn die wel veilig? Gaat elke bewoner van boven de tachtig en zelfs negentig jaar er aan denken om die tijdig uit te zetten? Ik maak me erg ongerust over het beleid in het woonzorgcentrum.”