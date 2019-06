Bewoners Drabstraat voeren actie op gemeenteraad: “Behoud dubbele richting Krijgsbaan tijdens werken” Sander Bral

26 juni 2019

17u17 2 Mortsel Leefbaarheid. Dat is wat Buurtgroep Drabstraat dinsdagavond kwam eisen op de Mortselse gemeenteraad. In augustus start het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer de werken aan de Krijgsbaan. Het verkeer richting Wilrijk zal onder andere via de Drabstraat omgeleid worden. “Wij tellen nu al 1.200 wagens per uur. De Krijgsbaan móet in twee richtingen toegankelijk blijven.”

Op 12 augustus starten het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Infrabel en de stad Mortsel aan de heraanleg van de Krijgsbaan (R11) vanaf de Eggestraat tot net voorbij het kruispunt met de Heirbaan. Het doel is om de verkeersveiligheid te verhogen, in het bijzonder voor zwakke weggebruikers. Water-link en Aquafin maken van de werken gebruik om ook de rioleringen te vernieuwen.

Tijdens de werken kan gemotoriseerd verkeer enkel over de Krijgsbaan rijden richting Borsbeek. Richting Wilrijk zullen bestuurders kunnen omrijden via de Heirbaan, Drabstraat en de Liersesteenweg. Dat laatste zien de bewoners van de Drabstraat niet zitten. 65 gezinnen sloten zich al aan bij Buurtgroep Drabstraat.

1.200 wagens per uur

“Op dit moment tellen wij tijdens de spits al 1.200 wagens per uur. Hoeveel zullen erbij komen door de werken? Het dubbele?”, hekelt Walter Heiler (72) van het actiecomité. “Het gaat niet enkel over mobiliteit, ook de veiligheid, geluidsoverlast en gezondheid worden aangetast in onze straat. Vorige gesprekken met het stadsbestuur hebben weinig opgeleverd. Daarom zijn we dinsdagavond naar de gemeenteraad getrokken.”

“Ook de oppositie staat aan onze kant. Mark Schampaert van Vlaams Belang maakte zich op de gemeenteraad van november al kwaad en dinsdagavond was het vooral Ingrid Pira van Groen die onze belangen sterk verdedigde. Maar we zijn van een kale reis teruggekomen”, zucht Walter.

De buurtgroep eist onder andere dat de Drabstraat een zone dertig wordt en de Fortstraat opengesteld blijft. De belangrijkste noodkreet is om de Krijgsbaan in twee richtingen toegankelijke te houden.

We begrijpen de nervositeit bij de inwoners. Maar we kunnen ook niet toveren. De dubbele richting behouden op de Krijgsbaan is fysiek gewoon onmogelijk. Steve D’Hulster (sp.a)

“Dat laatste is gewoon fysiek onmogelijk”, benadrukt Steve D’Hulster (sp.a), schepen voor mobiliteit. “Anders had AWV dat ook wel zo gepland, zij blokkeren de Krijgsbaan richting Wilrijk niet voor hun plezier, of het onze. De werken aan de Fortstraat zullen afgerond zijn vooraleer die aan de R11 beginnen, maar aangezien het kruispunt tussen beide straten wordt aangepakt, is het onmogelijk om de Fortstraat permanent open te stellen.”

Verhoogde politiecontroles

“We begrijpen de ongerustheid bij de inwoners, maar de werken zijn nu eenmaal een zure appel waar we zo snel mogelijk doorheen moeten bijten”, gaat de schepen verder. “Wat we als stadsbestuur wel kunnen doen is de leefbaarheid en veiligheid tijdens de werken verhogen. In de Drabstraat zullen verkeerskussens komen en zones dertig. De wegmarkeringen van de oversteekplaatsen zullen verduidelijkt worden en de verkeerspolitie zal extra controles uitvoeren.”

Cameraschild tegen vrachtwagens

Het stadsbestuur betwijfelt sterk dat het aantal passanten in de Drabstraat zal verdubbelen. “De Krijgsbaan is na de Antwerpsestraat de belangrijkste gewestweg van de regio. Als die in één richting geknipt wordt, zullen veel bestuurders afgeraden worden om die nog te nemen. Vanaf de snelwegen zullen gelukszoekers al gewaarschuwd worden dat de passage door Mortsel geen goed idee is voor doorgaand verkeer. Bovendien hebben we in samenspraak met Borsbeek en Boechout een cameraschild opgezet om doorgaand vrachtverkeer te weren tijdens de werken.”