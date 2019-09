Bar Brial pakt uit met winterbar in Fort 4: “Laat de sneeuw maar komen” Sander Bral

24 september 2019

15u41 3 Mortsel Het eerste seizoen van de nieuwe Mortselse zomerbar Brial zit er nog maar amper op of de organisatie denkt al aan uitbreiden. Het grote succes van afgelopen zomer wordt binnen enkele maanden al voortgezet in een wintereditie. “Laat de sneeuw maar komen!”

Na het afscheid van zomerbar BAR4 in Mortsel vorig jaar nam Bar Brial in april de fakkel aan Fort 4. De drijvende kracht achter onder andere zomerclub Bocadero aan de Antwerpse Scheldekaaien richtte zijn pijlen vanaf april tot afgelopen weekend vooral op laagdrempelige activiteiten en gezellige familiedagen.

“Bar Brial is al bijna volledig opgeruimd”, zegt mede-uitbater Werner Vennen, die zondag de deuren sloot van de zomerbar. “Onze eerste editie is een gigantisch succes geworden. Met dank aan drie hittegolven was het dikwijls zelfs over de koppen lopen op normale openingsdagen zonder dat er specifieke activiteiten georganiseerd werden. De leukste dagen deze zomer moeten de samenwerking met HOPE Benefiet geweest zijn, het foodtruckfestival en de filmavonden van het stadsbestuur. Ook ons nieuw concept Delicieuze Donderdagen sloeg goed aan.”

Wintereditie

Net zoals BAR4 in het verleden BARrrrr4 organiseerde, brengt ook Brial een winterbar naar het fort binnen enkele maanden. “Daar gaan we iets heel leuks van maken”, gaat Werner verder. “Maar echt heel concreet kunnen we daar op dit moment nog niks over zeggen. Behalve de datum dan. Laat de sneeuw maar komen, van 29 november tot en met 12 januari”, lacht Werner.