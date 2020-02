Album per ongeluk ingeleverd in kringloopcentrum: wie staat er op de foto met tweehonderd Hollywoodsterren? Kristof De Cnodder

13 februari 2020

11u08 0 Mortsel Kringloopcentrum Opnieuw & Co kreeg in zijn inleverpunt in Mortsel eind vorige week een wel heel bijzonder artikel binnen. Het gaat om een fotoalbum waarin meerdere beelden te zien zijn van een vrouw die poseert met allerhande Hollywoodsterren. Bij Opnieuw & Co vermoedt men dat het album ‘per ongeluk’ werd ingeleverd en daarom is men nu op zoek naar de dame in kwestie.

Het boek – dat in een doos met kleding en huisraad zat - telt ongeveer tweehonderd afbeeldingen die wellicht werden gemaakt in de jaren ’90 van de vorige eeuw. De onbekende dame op de foto’s is te zien aan de zijde van grote vedetten als Bruce Willis, Will Smith, Nicole Kidman, Denzel Washington, Johnny Depp, John Travolta, Julia Roberts, Jack Nicholson, Anthony Hopkins en de recent overleden Kirk Douglas. Het zijn geen foto’s op de rode loper of op massa-events. Het lijkt er dus op alsof de sterren rustig de tijd hebben gemaakt om te poseren.

De eigenares van het album (of haar familie) mag contact opnemen met Opnieuw & Co om het bijzondere kleinood weer op te halen. Ook wie tips heeft over de vrouw in kwestie mag een mail sturen naar info@opnieuwenco.be