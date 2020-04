5 april-herdenking zorgt voor verbondenheid in ons kot: “Traditie in ere houden” Sander Bral

05 april 2020

16u11 0 Mortsel Het moet de meest eenzame herdenkingsplechtigheid in de geschiedenis van Mortsel geweest zijn. Burgemeester Erik Broeckx (N-VA) bracht zondagvoormiddag als enige fysiek hulde aan de 936 dodelijke slachtoffers van het bombardement van 5 april 1943. Hij plaatste een bloemenkrans aan de gedenksteen op de begraafplaats. De werkgroep dacht ook een digitale herdenking uit met online beeldfragmenten en videoboodschappen. “We willen ook vanuit ons kot even stilstaan bij wat er die vijfde april is gebeurd.”

Exact 77 jaar geleden werd Mortsel, toen nog een district van Antwerpen, het slachtoffer van het zwaarste bombardement van de tweede wereldoorlog in België. De geallieerden probeerden de voormalige Minerva-autofabriek te bombarderen over de grens met Edegem, waar de Duitse bezetter op dat moment oorlogsvliegtuigen herstelde. De Amerikaanse luchtmacht miste doel en Mortsel werd in het hart geraakt, waaronder vier scholen. 936 mensen lieten die dag het leven in Mortsel waarvan 103 kinderen.

Traditie in ere houden

Elk jaar wordt het bombardement in Mortsel herdacht met een ceremonie. Twee jaar geleden, bij de 75ste verjaardag van het tragisch incident, was er een extra grote plechtigheid op het Stadsplein. “Dit jaar kunnen we helaas niet fysiek samenkomen, maar toch wilden we dit moment niet onopgemerkt voorbij laten gaan”, klinkt het bij de stad. “In tijden waar iedereen in zijn kot moet blijven is het een manier om toch voor verbinding te zorgen. We beseffen dat dit niet hetzelfde is, maar we willen de traditie in ere houden om elke 5 april even stil te staan bij de gebeurtenissen van 77 jaar geleden.”

Digitale herdenking

Burgemeester Erik Broeckx (N-VA) ging zondagvoormiddag alleen - met fotograaf op veilige afstand - bloemen neerleggen aan de gedenksteen op de begraafplaats. Op www.mortsel.be/5april is er een herdenkingsfilm te zien. Enkele videoboodschappen worden er afgewisseld met getuigenissen en beeldfragmenten. Verder kan je er terecht voor een compilatie van de 75ste herdenking in 2018, door Cois van Roosendael. Ook de oude VRT-documentaire ‘De bommen van 5 april’ kan je er herbekijken.

Dit jaar werd er ook aandacht geschonken aan de slachtoffers die vielen bij de V-bommen op Mortsel, aan het einde van de tweede wereldoorlog, nu 75 jaar geleden. De digitale herdenking is een initiatief van de vzw ‘5 april 1943’. Alle info hier.