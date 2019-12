5 april-herdenking focust in 2020 op slachtoffers Duitse V-bommen Sander Bral

23 december 2019

16u26 2 Mortsel Naast de jaarlijkse herdenking van het bombardement op Mortsel op 5 april 1943 zullen ook de Mortselse slachtoffers van de Duitse V-bommen herdacht worden in 2020. “We gaan op de vaste 5 april-herdenking de 87 slachtoffers die in 1944 en 1945 gevallen zijn extra aandacht geven.”

Op 5 april 1943 werd het door de Duitsers bezette Mortsel gebombardeerd door de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het doelwit was de oude Minerva-fabriek waar de Duitsers hun oorlogsvliegtuigen opsloegen en herstelden. De bommen misten echter hun doel en kwamen in de dorpskern van Mortsel terecht. Met 936 dodelijke slachtoffers, onder wie vele schoolkinderen, staat het bekend als het zwaarste bombardement in België tijdens WOII.

V-bommen

“Dat dramatisch bombardement doet soms vergeten dat er in Mortsel ook doden en gewonden vielen ten gevolge van de Duitse V-bommen aan het einde van die oorlog”, verkondigde Ingrid Pira (Groen) op de laatste gemeenteraad. “In 1944 en 1945 vielen nog eens 87 doden en 147 gewonden door elf inslagen van V-bommen. Het ergste bombardement was op het Sint-Jozefziekenhuis waar 31 doden vielen en 65 gewonden. Ook bij een andere inslag aan de Lieven Gevaertstraat vielen er 23 dodelijke slachtoffers.”

“We vinden het gepast en eervol om de slachtoffers van de V-bommen op Mortsel volgend jaar, 75 jaar na het einde van WOII en 75 jaar na de laatste V-bom op Mortsel, te herdenken”, ging Pira verder.

Stuurgroep

“Dat was ons ook niet ontgaan en dat zullen we zeker doen”, antwoordde burgemeester Erik Broeckx (N-VA). “Aangezien de laatste V-bom in Mortsel op 27 maart viel, vlakbij onze vaste herdenking op 5 april, zullen we beide herdenkingen combineren volgend jaar. Op de vaste 5 april-herdenking zal er dus extra aandacht gegeven worden aan de slachtoffers van de V-bommen. We zullen met de stuurgroep van de 5 april-herdenking samen zitten om te bekijken hoe we dat op een meest eervolle manier kunnen doen.”