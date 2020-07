27 kinderen Mortselse speelpleinwerking twee weken in quarantaine door corona Sander Bral

14 juli 2020

09u04 1 Mortsel In Mortsel zitten 27 kinderen van de speelpleinwerking twee weken in quarantaine. Vorige week woensdag meldde de vader van een kind dat hij positief had getest op corona en twee dagen later testte ook zijn kind positief.

In de bubbel waar maximum vijftig kinderen mogen in zitten, zijn 42 Mortselse kinderen ingeschreven. Op vrijdag waren er 27 aanwezig tijdens de activiteiten. Al die kinderen, het personeel van de stad en de jobstudenten werden naar huis gestuurd.

“Twee dagen eerder meldde de vader van een van de kinderen dat hij positief had getest op corona”, zegt schepen voor Onderwijs Livia Moreau (Open Vld). “Vrijdag kwam dan het bericht dat het kind ook positief had getest en werd iedereen naar huis gestuurd. We hebben ons eigen personeel en jobstudenten onmiddellijk laten testen, allen negatief. Voor alle zekerheid zitten ze toch twee weken in zelfquarantaine. Aan de ouders van de kinderen hebben we het advies gegeven contact op te nemen met de huisarts. Vanaf maandag 27 juli is iedereen terug welkom bij onze activiteiten.”

Bij de speelpleinwerking van Mortsel zijn nog andere bubbels met kinderen, zomerscholen, creakampen en werking met kleuters. “Die worden allemaal strikt gescheiden en dus zijn die kinderen wel nog altijd welkom”, benadrukt Moreau. “We hebben geprobeerd gepast te reageren en te handelen en ik denk dat we daar ook in geslaagd zijn.”

In Mortsel zijn er de afgelopen zeven dagen drie nieuwe besmettingen vastgesteld.