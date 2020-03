19-jarige opgepakt in Mortsel voor spuwen naar politie Sander Bral

30 maart 2020

17u05 0 Mortsel Opnieuw is een man aangehouden door de onderzoeksrechter voor opzettelijk spuwen naar de politie. De negentienjarige man spuwde toen de politie tussenkwam bij een bijeenkomst van vier personen aan de Hof van Riethlaan in Mortsel.

Zondagavond rond zes uur merkten inspecteurs van de lokale politiezone Minos een bijeenkomst van vier personen op in het park vaan de Hof van Riethlaan, wat gezien de huidige coronamaatregelen niet mag. “Toen de politie hun richting uitstapte, stoven de vier weg”, zegt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. “Een negentienjarige man kon toch gecontroleerd worden. Hij reageerde erg geagiteerd op de tussenkomst van de politie en op het moment dat hij geboeid werd, spuwde hij richting de inspecteurs.”

“Maatschappelijk onaanvaardbaar”

“Het parket treedt streng op tegen mensen die tijdens deze coronacrisis bewust hoesten, niezen of spuwen naar politiemensen en andere burgers”, benadrukt Aerts. “Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar.”

De negentienjarige werd maandag voorgeleid bij de onderzoeksrechter wegens bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen en weerspannigheid. De jongeman blijft aangehouden. Vorige week werden ook al verschillende personen aangehouden in Wommelgem en Antwerpen om dezelfde reden. Ook dit weekend was het weer prijs in de Koekenstad.