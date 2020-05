“Zorgverleners worden terugbetaald als ze lokaal aankopen doen”: jonge ondernemers starten platform Zorgen voor Zorg Sander Bral

05 mei 2020

12u17 3 MORTSEL/BERLAAR Twee jonge ondernemers uit Mortsel slaan de handen in elkaar voor een grootschalige geldinzamelactie om zowel de zorgverleners te bedanken als de lokale economie te steunen. Met het ingezamelde geld worden zorgverleners terugbetaald als ze aankopen doen bij lokale handelaars die deelnemen aan de actie. “Steun voor de mensen die met hart en ziel voor onze samenleving en economie werken.”

Ontwikkelaar Michaël Janssens (32) van Museum Real Estate Development en vastgoedmakelaar Alex Van der Aa (28) van VDA Vastgoed startten een geldinzamelactie ten voordele van zowel de zorgverleners als de lokale handelaars. Hoe het werkt? “Mensen die in de zorgsector actief zijn en meer specifiek de zorgverleners op Covid-19-afdelingen en in rusthuizen kunnen aanspraak doen op een al dan niet volledige terugbetaling van aankopen bij handelaars die zich aansluiten”, legt Alex uit. “Met dit initiatief willen we zorgverleners een extraatje bieden in ruil voor het harde werk dat zij elke dag verrichten. Tegelijkertijd steunen we de handelaars die ongemeen hard getroffen zijn.”

Cadeau van dertig euro

Op de website van ‘Zorgen voor Zorg’ kunnen zowel zorgverleners als handelaars zich aanmelden. Ook kan iedereen er doneren voor beide doelgroepen. “Hoeveel we hopen op te halen? In onze ideale wereld doneert Elke Belg twee euro maar als we de helft halen, zullen we al erg blij zijn”, lacht Michaël. “We zouden elke hulpverlener die zich aanbiedt, graag een cadeau doen ter waarde van dertig euro. Op dit moment hebben er zich vijfhonderd hulpverleners gemeld maar we willen natuurlijk dat dat er nog veel meer worden.”

Torfs

Zorgen voor Zorg mikt enkel op Belgische ondernemingen die vooral in eigen land actief zijn. Buitenlandse ondernemingen of grote Belgische multinationals worden weggefilterd. “Het is de bedoeling om lokale handelaars te steunen maar ook Belgische ketens zijn welkom. Zo heeft Schoenen Torfs zich al aangeboden op ons platform. Zolang het initiële doel maar de heropstart van de lokale economie is.”

(lees verder onder de foto)

Mondmaskers

Michaël en Alex hopen hun website, waar je vanaf volgende week ook zelfgemaakte mondmaskers kan kopen voor het goede doel, snel in heel Vlaanderen kenbaar te maken. “Maar de Franstalige versie staat ook al klaar, bij een groot succes kunnen we uitbreiden naar de rest van het land.”

Alle deelnemende handelszaken worden gepubliceerd op de website en de zorgverleners kunnen na afloop van de inzamelingsactie vanaf 1 juni hun keuze bezorgen. Het bedrag komt rechtstreeks bij de zorgverlener terecht nadat hij het betalingsbewijs bezorgd heeft aan Zorgen voor Zorg.

“In deze tijden moeten we niet aan onszelf of aan onze eigen zaak denken”, besluiten Michaël en Alex. “Het gaat om onze samenleving en om de mensen die met hart en ziel zorgen voor deze samenleving en de economie. Deze crisis kan enkel gestopt worden door samen te werken.”

Meer info hier.