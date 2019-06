“Dolgelukkig met opkomst voor HOPE” Toon Verheijen

10 juni 2019

13u54 4 Mortsel De nieuwe editie van de HOPE SPORT KIDS & FAMILY DAY zondag is een topeditie geworden. Een duizendtal bezoekers bracht een bezoek aan zomerbar Brial om de organisatie van de benefiethappening te steunen.De organisatie van de in 2016 overleden Rupert Suply (30) zamelt geld in voor educatieve kinderspeeltuigen voor ziekenhuizen.

Een ontbijt, een barbecue, een beachvolleybaltornooi, kinderanimatie en goede muziek. Meer was er zondag niet nodig om van de HOPE Benefiet weer een succes te maken. “Het was echt een topdag”, zegt Michael Van der Voort van HOPE. “De dag kwam wat trager op gang, maar na de middag was het echt druk. We zijn een dolgelukkige organisatie. Hoeveel het precies heeft opgebracht zijn we nog volop aan het berekenen.” HOPE gaat woensdag het educatieve speeltoestel dat ze zelf ontworpen hebben onthullen in het AZ Klina in Brasschaat. Eerder deden ze dat al in Malle, Edegem en Jette. “De bedoeling is dat we het op termijn nationaal uitrollen en dat we in alle ziekenhuizen in België onze toestellen kunnen plaatsen. We zijn nu ook aan het bekijken of we een of ander bordspel in elkaar kunnen steken.”

En komt er een nieuwe editie ? “Absoluut! Op ongeveer hetzelfde tijdstip. Wat de locatie betret, is nog even afwachten”, lacht Van der Voort.