‘De badkamer van Mortsel’ is weg: ruimte voor evenementen op Gemeenteplein? Sander Bral

06 juni 2019

15u57 0 Mortsel ‘De badkamer van Mortsel’ is niet meer. Het lelijke - aldus menig Mortselaar - gebouw van De Lijn op het Gemeenteplein is eindelijk afgebroken. Het gebouw had al jaren geen nut meer en was een doorn in het oog van zowel de omliggende horeca als het stadsbestuur.

Het gebouw diende aanvankelijk als loketten voor tramreizigers. Later werd ‘de badkamer’ gebruikt als rustplaats en sanitaire stop voor bestuurder van vervoersmaatschappij De Lijn maar die functie is ook al enige tijd naar de voormalige Sint-Lutgardisschool verhuisd. Door de verdwijning van het gebouw is er niet enkel een mooier uitzicht op het plein maar komt er ook cruciale plaats vrij. Mogelijk zal er in de toekomst ruimte zijn voor de omliggende horeca om evenementen te organiseren. Er is ook sprake bij het stadsbestuur om het plein groener te maken in de toekomst.