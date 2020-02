Zware brand legt woning van jong gezin in de as: man licht verbrand en in shock Hans Verbeke

07 februari 2020

22u27 0 Moorslede Een uitslaande brand heeft vrijdagavond verwoestend uitgehaald in een huurwoning langs de Millesteenstraat in Dadizele. De bewoner kon ontkomen maar verkeerde in shock. Zijn vrouw en twee kinderen waren niet thuis. Over de oorzaak van de brand is nog geen duidelijkheid.

Het vuur brak iets na acht uur uit in de rechtse van een koppelwoning. In geen tijd sloegen de vlammen door de voordeur en het raam naar buiten. In het huis woont een gezin met twee jonge kinderen maar alleen de vader was aanwezig. Hij kon zonder problemen ontkomen. De man sloeg alarm bij buren en kreeg een deken aangeboden om zich wat te beschutten tegen de kou. Hij was in shock en had lichte brandwonden aan het hoofd. Even later werd hij uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis.

Gas in de woning

De brandweer had er een stevige kluif aan om het vuur onder controle te krijgen. Blussers van de posten Menen, Moorslede en Roeselare snelden ter plaatse. Ze konden vermijden dat het vuur oversloeg naar de buurwoning. Het getroffen huis is evenwel helemaal verloren. Tijdens de bluswerken ontplofte volgens getuigen een gasfles. Een andere gasfles kon tijdig in veiligheid gebracht worden. Burgemeester Ward Vergote kwam ter plaatse. Hij ziet er op toe dat het getroffen gezin snel een tijdelijk ander onderkomen kan krijgen.