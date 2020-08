Zondagse stortbui veroorzaakt waterschade aan gemeenteraadszaal in Moorslede LSI

17 augustus 2020

15u56

Bron: LSI 0 Moorslede Een hevige stortbui heeft zondagnamiddag waterschade veroorzaakt aan de gemeenteraadszaal in het gemeentehuis van Moorslede. Een spanplafond begaf het onder de druk van het water en ook het parket en plak- en schilderwerk deelde in de brokken. “Het is duidelijk dat de afwatering van het dak technisch niet op de juiste manier gebeurt”, aldus burgemeester Ward Vergote.

Het was gemeenteraadslid Pol Verhelle die zondagnamiddag vaststelde dat een raam op de tweede verdieping van het gemeentehuis openstond. Dat zorgde niet meteen voor problemen, maar bij nazicht door algemeen directeur Kristof Vander Stichele bleek dat er zich op de eerste verdieping wél problemen voordeden. “De druk van het water zorgde ervoor dat het spanplafond scheurde”, aldus Ward Vergote. “De zaal is nog toegankelijk, maar een deel van het plafond hangt er nu maar mistroostig bij. Het is niet voor het eerst dat er zich problemen met regenwater voordoen. Vooraleer we de schade zullen herstellen, zal het probleem van de afwatering van het dak eens ernstig en definitief aangepakt moeten worden.”