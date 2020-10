Zaterdagmorgen boerenmarkt op de Marktplaats Erik De Block

02 oktober 2020

14u35 1 Moorslede Op zaterdagvoormiddag 3 oktober organiseert de Landelijke Gilde Moorslede haar jaarlijkse boerenmarkt.

De toegang is via de Marktstraat. Bezoekers volgen dan de looprichting naar de Marktplaats. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Er wordt handgel voorzien.

Tussen 8 en 12 uur verkopen zo’n vijftien land- en tuinbouwers uit de gemeente er coronaproof hun producten. Vers van de akker of uit de serre. Ook verse soepen, zuivel, fruit en bloemen zullen aanwezig zijn.