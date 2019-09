Zaterdagavond koekenworp voor de kinderen Erik De Block

15u27 0 Moorslede Tijdens de kermis pakt de heemkundige kring Dadingisila zaterdag om 17.30 uur in Dadizele voor de derde keer uit met een koekenworp vanop het balkon van het oud-gemeentehuis. Alle kinderen jonger dan twaalf jaar zijn welkom.

“Jongere kinderen hoeven geen schrik te hebben om niet aan bod te komen”, aldus voorzitter Daisy Decoene. “De ruimte voor het gemeentehuis wordt ingedeeld per leeftijdsgroep. Iedereen maakt kans. Er is achteraf voor iedereen een kleine attentie voorzien.” Vanaf 17 uur tot 18.15 uur is geen verkeer mogelijk zijn vanuit de Kernemelkstraat. De ingang van de straat via de Sperredreef en de Remi Dewittestraat zal dan eveneens afgesloten zal zijn.