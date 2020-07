Zaterdagavond gratis drive-in cinema op parking De Bunder Erik De Block

10 juli 2020

16u15 0 Moorslede De gemeentelijke cultuurdienst organiseert op zaterdag 11 juli een drive-in cinema op de parking van GC De Bunder in Moorslede. De toegang is gratis.

Er is plaats voor 66 wagens. Vooraf inschrijven via de website van de gemeente. Er zijn op groot scherm twee Vlaamse films te zien. Om 19 uur speelt de film FC De Kampioenen 4: Viva Boma. Om 22 uur is het de beurt aan de film Torpedo, die in oktober 2019 in première ging. Het verhaal situeert zich in 1941, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een groep Vlaamse verzetsstrijders krijgt een geheime opdracht. Ze moeten vanuit Belgisch-Congo met een gekaapte Duitse U-boot een lading uranium vervoeren naar New York, in de wedloop om als eerste natie een atoombom te kunnen maken zodat de geallieerden de oorlog zullen winnen.