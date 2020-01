Zaterdag in Kortrijk afscheid van Nordin Allaert (18) Erik De Block

30 januari 2020

18u17 0 Moorslede In crematorium Het Uitzicht in Kortrijk vindt komende zaterdag om 9.30 uur de uitvaartplechtigheid van Nordin Allaert (18) uit Dadizele plaats. Na een oneerlijke strijd is hij vorige week donderdag in het UZ Gent overleden. Begin december vorig jaar stelde de dokter bij Nordin een grote tumor in zijn borstkas vast.

Op zijn achttiende verjaardag moest Nordin in december de zwaarste strijd van zijn leven aangaan. De operatie duurde vijf uur. De tumor groeide evenwel terug. Nordin was de zoon van Henk Allaert en Cindy Maelfait. Hij had nog een zus Flo (15). Nordin Allaert studeerde aan de Burgerschool in Roeselare. Hij zat in het laatste jaar IT & Netwerken. “Ons personeel en onze leerlingen zijn heel erg aangedaan door dit zware verlies”, reageert de school. “We voelen ons verbonden met de familie van Nordin en zijn vele vrienden. Nordin blijft voor altijd een plaats behouden in ons hart.”