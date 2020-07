Zaakvoerder containerbedrijf en chauffeur blijven in cel voor invoer van 700 kilo cocaïne Siebe De Voogt

24 juli 2020

13u47 0 Moorslede Een 55-jarige zaakvoerder van een containerbedrijf blijft samen met één van z'n chauffeurs een maand langer in de cel voor de Een 55-jarige zaakvoerder van een containerbedrijf blijft samen met één van z'n chauffeurs een maand langer in de cel voor de invoer van bijna 700 kilo cocaïne . Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. Beide verdachten blijven met klem ontkennen.

Moorsledenaar M.S. (55) vloog op zondag 21 juni in de cel. Speurders hielden hem al sinds half februari in de gaten, nadat ze in een container in de Antwerpse haven bijna 700 kilo cocaïne hadden aangetroffen tussen een lading mangaanerts uit Brazilië. Ze plaatsten in de container een volgsysteem, waardoor ze zijn route konden nagaan. Na maanden van observaties en telefonieonderzoek konden de speurders vorige maand ook de chauffeur arresteren.

De man uit het Ieperse werkt voor het bedrijf van M.S., dat zijn maatschappelijke zetel in een aftands pand heeft op de Blankenbergse Steenweg in Brugge. Hij wees zijn baas aan als opdrachtgever en stelde dat hij bedreigd werd met een wapen om het vervoer van de container uit te voeren. Net als M.S. verklaarde hij niet op de hoogte te zijn geweest van de aanwezigheid van drugs in de container. Recent werden beide mannen door de speurders geconfronteerd met elkaar. Nieuwe verklaringen leverde dat niet op.